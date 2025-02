Dorgu, le prime parole: “Orgoglioso ed emozionato, United club enorme”

Dorgu si presenta da neo giocatore del Manchester United: le dichiarazioni dell'ex calciatore del Lecce

3 febbraio 2025

Dorgu è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. L'ex Lecce, dopo l'annuncio dei Red Devils, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Al club pugliese andranno quasi 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ecco le prime parole del calciatore: "Sono incredibilmente orgoglioso di potermi definire un giocatore del Manchester United. Questo è un giorno molto speciale per tutta la mia famiglia. È fantastico essere parte della famiglia. Sono molto emozionato di iniziare".

Dorgu: "Sento che il sistema di Amorim si adatta a me" — Il laterale danese classe 2004, pagato solo 200mila euro dal Lecce, non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura nel top club: "Ho sentito parlare dell'incredibile sostegno e sono felice di essere uno dei giocatori dello United ora. È un club enorme. È il più grande club d'Inghilterra e non vedo l'ora di lavorare con Amorim. Sento che il suo sistema si adatta molto bene a me. Quindi sono emozionato di essere qui".

Dorgu ha spiegato così la sua scelta: "La sua visione per questa squadra e il futuro del club è incredibilmente entusiasmante. C'è un piano chiaro stabilito per il mio sviluppo e sento che il Manchester United è il posto perfetto per realizzare il mio potenziale e completare le mie grandi ambizioni". Sull'adattamento in Inghilterra: "Quando sono stato in Italia, ho vissuto da solo. Certo, la mia famiglia mi faceva spesso visita, ma devi essere davvero bravo mentalmente per rimanere concentrato sul calcio".

Infine, sulla maglia numero 13 confermata anche in Premier League: "Ce l'ho da quando sono arrivato a Lecce. Penso che sia una buona cosa continuare con ciò che va bene, quindi penso che il numero 13 funzioni davvero bene per me al momento". L'obiettivo di Dorgu è vincere subito: "Siamo ancora in molte competizioni di coppa, quindi ovviamente vogliamo vincere le coppe. Ed ovviamente vincere quante più partite di Premier League possibile. La mia ambizione è semplicemente quella di giocare tante partite per diventare una parte importante della famiglia United e continuare ad impegnarmi e migliorare il mio potenziale".

Dorgu saluta Lecce e si presenta al Manchester United — Jason Wilcox, direttore tecnico dei Red Devils, si è espresso così: "Patrick è un talento davvero entusiasmante. Le sue ottime doti difensive e offensive, la sua adattabilità e la sua determinazione lo renderanno un elemento fondamentale della squadra di Ruben Amorim. Patrick ha avuto un inizio di carriera superbo e, a soli 20 anni, sappiamo che continuerà a crescere sotto la guida del nostro eccellente team di allenatori".

"Patrick è l'ultimo giovane giocatore entusiasmante che abbiamo portato nel club. Crediamo che ognuno di questi talenti abbia un potenziale di livello mondiale e la capacità di svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento del successo a cui tutti al Manchester United aspirano", ha concluso il dirigente.

Prima dell'intervista da neo giocatore del Manchester United, Dorgu ha salutato così il Lecce sui propri canali social: "È giunto il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera, ma prima di farlo, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per l'opportunità che mi hai dato. Sei stato l'unico club che ha davvero creduto in me, e sono molto grato per il giocatore che mi hai aiutato a diventare oggi. Voglio anche ringraziare enormemente i tifosi, i miei compagni di squadra, i dirigenti, lo staff medico e i membri del consiglio, e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi incredibili 2 anni e mezzo in questo meraviglioso club. Forza Lecce".

Infine, nella giornata di ieri anche Amorim ha "accolto" il talento danese: "Stiamo provando a fare tutto il possibile per migliorare la squadra senza commettere gli errori del passato e cercando anche di bilanciare l'urgenza del momento. Conosciamo tutti gli aspetti del nostro club in questo momento, ma stiamo provando tutto. Questo mercato è davvero duro per i club per fare qualche affare adatto. Voglio migliorare la squadra. So di cosa ha bisogno la squadra. A volte è possibile, a volte no. Quando la finestra si chiuderà vedremo i giocatori che abbiamo". Patrick Dorgu è pronto a stupire tutti anche in Premier League.

