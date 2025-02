Amorim perde uno dei calciatori più in forma del momento.

Federico Grimaldi 3 febbraio - 20:21

Lisandro Martínez, dopo il grave infortunio riportato durante la partita interna contro il Crystal Palace, dovrà rimanere fuori fino al termine della stagione. Duro colpo in casa Manchester United, che oltre alla sconfitta subita, deve fare i conti con l'infortunio dell'argentino, fino ad oggi uno dei migliori per i Red Devils.

According to reports from TyC Sports, Lisandro Martínez has indeed torn his ACL, which means his season with Manchester United is over.

The injury occurred during their match against Crystal Palace, and recovery from an ACL tear typically takes several months, often around 6-8… pic.twitter.com/SMvCNexvuQ

Piove sul bagnato in casa United — Amorim dovrà iniziare a rimettere insieme i pezzi se vorrà dare una svolta alla sua stagione. Le aspettative su di lui erano alte e fino ad ora, sembra non averle mantenute. L'infortunio di Lisandro Martínez potrebbe incasinare ancor di più una situazione non molto piacevole e, visto il poco tempo rimasto per intervenire sul mercato, sarà difficile rimpiazzare adeguatamente il difensore argentino.

Chi prenderà il posto di Lisandro Martinez? — La domanda è più che lecita. Lo United sta vivendo una delle sue peggiori stagioni ed ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza. La sconfitta arrivata contro il Palace, ha demoralizzato l'intero ambiente ed ora servirà molto più per dare una svolta a questa stagione. Il sostituto naturale di Lisandro Martínez è De Ligt. Difficile parlare dell'olandese come seconda scelta, ma per come sta andando la stagione, il suo ruolo è stato quello di gregario. Chissà se sarà l'occasione giusta per l'olandese per tornare a giocare ai livelli a cui tanto ci aveva abituato.

Quanto rimarrà fuori Lisandro Martinez? — Come scritto nei paragrafi precedenti, l'infortunio di Lisandro Martínez terrà fuori il difensore argentino quantomeno fino a fino a stagione. Ma potrebbe essere più lungo lo stop. Si tratta infatti di una rottura del legamento crociato e, i tempi di recupero, potrebbero essere ancora più lunghi. C'era da aspettarselo, in quanto al momento dell'infortunio, l'argentino è uscito in barella con le mani sul viso. Un augurio di buona guarigione