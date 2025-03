Dorival Junior ammette la pesante sconfitta sul campo dell'Argentina: le dichiarazioni del Ct del Brasile

Il Brasile crolla in casa dei campioni del mondo. Non c'è stata storia nel match valido per le qualificazioni Mondiali andato in scena al Monumental, in casa dell'Argentina di Scaloni. Nel post partita, intervenuto in conferenza stampa, Dorival Junior ha commentato così il 4-1 rimediato dalla Seleçao: "È stata una sconfitta significativa. Dobbiamo riconoscerlo, so quanto è stata grande. C'erano aspettative diverse".

Brasile, Dorival Junior fa mea culpa: "Non scappo via dalle mie responsabilità" — Il Ct verdeoro ha commentato a caldo: "La pressione è sempre alta. Non scappo mai dalle mie responsabilità. Sono consapevole di tutto ciò che si stava sviluppando. Tutto ciò che avevamo pianificato per la partita di oggi è finito per non accadere. Devo riconoscere lo sviluppo della squadra avversaria che ha meritatamente ottenuto il risultato. E non abbiamo avuto la forza di reagire, anche dopo il punteggio di 2-1. Per tutti noi è molto difficile e molto complicato cercare di spiegare una situazione come questa". Sulla partita: "Il gol iniziale ci ha creato ancora più difficoltà e subito dopo era 2-0. Abbiamo provato ancora a segnare, ma le difficoltà sono continuate per tutta la partita, anche con i cambi non siamo riusciti a imporre tutto quello che volevamo".

Dorival Junior analizza anche la mancata reazione dei suoi dopo il terribile uno-due dell'Argentina in avvio di match: "Studiamo tutti gli avversari e cerchiamo di trasmettere agli atleti ogni possibile situazione. Abbiamo analizzato come l'Argentina inizia il gioco e come si muove in campo, cercando di posizionarci per una marcatura più aggressiva, soprattutto sui quattro centrocampisti. Tuttavia, il gol subito all'inizio ci ha complicato ulteriormente le cose, e dopo poco eravamo già sul 2-0. Chi gioca sa quanto sia difficile rimontare. Abbiamo cercato di segnare, ma le difficoltà si sono ripetute per tutta la partita. Nonostante i cambi, non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco".

Marquinhos scuote il Brasile: "Fa molto male, ora rialziamoci insieme" — Marquinhos, capitano della Nazionale brasiliana, ha parlato così nel post partita: "Dopo la partita, è difficile parlarne. È una sconfitta che fa molto male, soprattutto in un derby come questo, in casa loro. Abbiamo iniziato la partita molto al di sotto del nostro potenziale, e loro sono entrati con una rotazione sicura, e sapevano come giocare in modo molto intelligente. Sappiamo che i tifosi sono tristi per questa sconfitta, ma continueremo a lavorare sodo. Con la forza del nostro gruppo e il nostro duro lavoro, usciremo vincitori da questo momento difficile".

Il difensore del Paris Saint-Germain scuote la Seleçao: "Nel calcio non esiste una formula segreta in cui puoi fare una scelta e che funzionerà. Questi sono momenti, momenti per i giocatori e momenti anche per l'allenatore. Da ora in poi, dobbiamo fare molto meglio per uscire da questa situazione. Ora, dobbiamo essere abbastanza umili da sapere che non siamo al meglio ed è con calma che saremo in grado di giocare le nostre carte nella manica. Ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di se stesso, sapere cosa possiamo fare meglio e uscire da questa situazione insieme". Il Brasile si lecca le ferite dopo l'inaspettato crollo in casa dei rivali di sempre.

