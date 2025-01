Il Borussia Dortmund decide diesonerare Nuri Sahin. Adesso la squadra potrebbe essere affidata a Erik ten Hag

Riccardo Carsetti 22 gennaio - 15:19

Dopo la sconfitta contro il Bologna in Champions League, il Borussia Dortmund ha sollevato dall'incarico Nuri Sahin. Decisiva quindi la sconfitta contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma soprattutto un rendimento mediocre dei gialloneri, relegati al 10° posto in Bundesliga, eliminati in Coppa di Germania, mai veramente in grado di competere e un'unica vittoria nelle ultime 9 partite che ha rigettato la squadra in uno stato confusionario.

Il comunicato del club — "Le strade del Borussia Dortmund e di Nuri Sahin ora si separano. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 1-2 in UEFA Champions League martedì sera in casa del Bologna. Il Borussia Dortmund informerà tempestivamente chi sarà in panchina sabato prossimo in Bundesliga contro l'SV Werder Brema" si legge sul sito ufficiale del club. Il direttore sportivo Lars Ricken ha sottolineato comunque l'apprezzamento per il lavoro di Sahin e auspicava di poter riprendere la rotta progettando la prossima stagione, tuttavia la fiducia era ai minimi termini proprio per quanto riguarda i risultati poco soddisfacenti e le ultime preoccupanti uscite.

Sahin al passo d'addio, si pensa a ten Hag — Chiuso con rammarico il capitolo Sahin, che tanto ha dato al club tedesco come calciatore, la società è già al lavoro per il futuro. Uno dei nomi che rimbalza con più continuità è quello del tecnico olandese Erik Ten Hag, fresco di esonero dal Manchester United. L'allenatore, avrebbe quindi la possibilità di rimettersi in discussione dopo la fallimentare esperienza in Inghilterra. Per lui si prospetta un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per la stagione successiva.