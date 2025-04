Con una tripletta al Barcellona, Serhou Guirassy firma un'impresa storica: 13 gol in questa edizione della Champions League, superando Haaland e Lewandowski. È il miglior marcatore del Dortmund in una singola stagione europea

Silvia Cannas Simontacchi 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 16:47)

Poche squadre in Europa sanno essere romantiche come il Borussia Dortmund. Ieri sera, in una notte destinata a restare nel cuore dei tifosi, i gialloneri hanno travolto il Barcellona 3-1, trascinati da una straordinaria tripletta di Serhou Guirassy. Una prestazione straordinaria, che però non è bastata a cancellare il pesante 0-4 dell’andata e conquistare un posto in semifinale.

Ma se perdere a testa alta resta pur sempre una sconfitta, l'attaccante guineano rappresenta l’eccezione. Con i tre gol rifilati al Barça, ha raggiunto quota 13 reti in questa edizione della Champions League, stabilendo un record assoluto: mai nessun giocatore del Borussia aveva segnato tanto in una singola stagione europea. Un’impresa che gli consente di superare due colossi come Erling Haaland e Robert Lewandowski, e che lo consacra di diritto nella storia del club e della competizione.

Dortmund, Guirassy e la tripletta perfetta Quella messa a segno da Guirassy è una vera e propria tripletta perfetta: un gol di sinistro, uno di destro e uno di testa. Il guineano ha aperto le marcature con un rigore all’11°, ha raddoppiato poco dopo l’intervallo e ha completato l’opera nella ripresa, portando il suo bottino a 13 gol in 14 partite di Champions League.

Con questo exploit, Guirassy ha infranto il precedente primato condiviso da Haaland e Lewandowski, che avevano realizzato 10 gol in una singola stagione europea con il Dortmund (Haaland nel 2020/21, Lewandowski nel 2012/13). Non solo: è anche diventato il primo calciatore africano a raggiungere quota 13 in una sola edizione della Champions, superando il precedente record di Didier Drogba.

Un acquisto che ha fatto la differenza Arrivato la scorsa estate dallo Stoccarda per circa 17,5 milioni di euro, Guirassy aveva già dimostrato il proprio valore in Bundesliga, chiudendo la stagione precedente come secondo miglior marcatore dietro a Harry Kane. Quest’anno ha messo a segno 15 gol in 25 presenze in campionato, confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici del panorama europeo.

Nonostante l'amaro in bocca per l’eliminazione dalla Champions, la stagione di Serhou Guirassy resta memorabile. Le sue prestazioni hanno riscritto la storia del Borussia Dortmund e lo hanno consacrato come uno dei bomber più letali in circolazione.