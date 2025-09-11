Nel 2019 al Metropolitano la finale fu vinta dal Liverpool contro il Tottenham, davanti a più di 60.000 persone.

Lorenzo Maria Napolitano 11 settembre - 19:23

La Champions League è la competizione europea più affascinante che ci sia. Uno spettacolo senza copione, dove gli artisti possono esprimersi benissimo improvvisando, grazie ad una qualità fuori dal comune. Quest'anno l'ultimo atto della più importante manifestazione calcistica del continente si terrà a Budapest, alla Puskas Arena: il grande girone in cui sono raggruppate tutte le squadre non è ancora iniziato, ma gli occhi sono - soprattutto - puntati verso Barcellona e Real Madrid, pronte a ridarsi battaglia nei migliori palcoscenici del mondo.

La Uefa, ad ogni modo, si porta avanti ed ha già stabilito dove si terrà la finale di Champions League della prossima stagione, 2026/2027. Il Comitato Esecutivo, tra l'altro, ha designato le sedi per diverse finali tra cui anche la Champions League femminile, la Uefa Super Cup e tanto altro. Di seguito vi riportiamo quanto stabilito nel comunicato.

Le decisioni della Uefa: dove si giocherà la finale di Champions League 2026/2027? — Il Comitato Esecutivo si è riunito oggi a Tirana, ed ha stabilito quanto segue: la finale di Champions League si disputerà a Madrid, nella casa dell'Atlético, l'Estadio Metropolitano. La Women's Champions League, invece, allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. La Supercoppa si giocherà in Austria, nello specifico a Salisburgo, e c'è spazio anche per un ultimo atto che si terrà in Italia: la finale di Futsal Champions League, infatti, si giocherà a Pesaro, nelle Marche.

È la quinta volta che Madrid ospita la finale della Coppa dalle grandi orecchie, seconda soltanto a Londra. L'ultima volta che l'epilogo s'è svolto nella capitale spagnola il match è stato tra Liverpool e Tottenham: notte in cui hanno trionfato i Reds, con il risultato di 2-0. In quell'occasione le reti sono state firmate da Salah e Origi, davanti a più di 60.000 persone.