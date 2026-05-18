Bruttissimo infortunio per Fermín López contro il Betis: frattura del quinto metatarso. Niente Mondiale con la Spagna, spuntano i nomi dei sostituti

Francesco Intorre
Il balletto show di Lamine Yamal, Samu Omorodion e Nico Williams (Fonte Video Account X Imbuya Media)

Spagna, vittoria ai rigori: ecco il balletto show di Yamal, Samu e Nico Williams

Una vera e propria mazzata colpisce il Barcellona e, soprattutto, la Nazionale spagnola a pochissimo dall'inizio del Mondiale. Fermín López, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro il Betis, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Gli esami medici, visionati nel quartier generale di Las Rozas, hanno trasformato la preoccupazione iniziale in una pessima certezza, confermata a stretto giro anche dal bollettino medico del club blaugrana, per il giocatore servirà l'operazione chirurgica in sala operatoria. I tempi di recupero, stimati tra le sei e le otto settimane, escludono di fatto il talentuoso centrocampista dalla rassegna iridata.

Fermín López Mondiale

Fermín López Mondiale
BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermin Lopez del FC Barcelona corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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L'emergenza di De la Fuente e i numeri di Fermín

L'assenza di Fermín rappresenta un gravissimo contrattempo per il CT Luis de la Fuente. Nonostante un ruolo marginale nella fase di qualificazione, la sua crescita esponenziale nel finale di stagione con il Barcellona campione di Liga (condita da 13 reti e 17 assist decisivi) lo aveva reso una primissima scelta. La situazione è resa ancora più critica dai piani originali del commissario tecnico, che prevedevano di far riposare Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Merino fino alla sfida contro l'Uruguay. Il forfait del canterano blaugrana si unisce all'assenza certa di Barrenetxea e ai dubbi legati all'affaticamento muscolare di Víctor Muñoz.

Caccia al sostituto: in pole Moleiro e Fornals

Costretto a rivedere i propri piani in fretta e furia pescando dalla pre-lista dei 55, il CT spagnolo sta già valutando le alternative per ricomporre la rosa. In questo contesto di emergenza, guadagna prepotentemente quota la figura di Alberto Moleiro. Il giocatore del Villarreal è reduce dalla sua prima stagione con il Sottomarino Giallo condita da 10 reti e può ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo, colmando il vuoto tattico lasciato da Fermín. Le altre opzioni calde sul tavolo della Roja portano i nomi di Pablo Fornals, già presente nelle convocazioni di novembre e marzo, e di Yeremy Pino, da sempre un fedelissimo del commissario tecnico quando non è frenato dagli infortuni.

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