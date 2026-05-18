Una vera e propria mazzata colpisce il Barcellona e, soprattutto, la Nazionale spagnola a pochissimo dall'inizio del Mondiale. Fermín López, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro il Betis, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Gli esami medici, visionati nel quartier generale di Las Rozas, hanno trasformato la preoccupazione iniziale in una pessima certezza, confermata a stretto giro anche dal bollettino medico del club blaugrana, per il giocatore servirà l'operazione chirurgica in sala operatoria. I tempi di recupero, stimati tra le sei e le otto settimane, escludono di fatto il talentuoso centrocampista dalla rassegna iridata.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Fermin Lopez del FC Barcelona corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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L'emergenza di De la Fuente e i numeri di Fermín

🚨 Fermín López will miss the 2026 World Cup, Sport and Mundo Deportivo report. ❌



Barcelona midfielder’s surgery means he will be out for 4 up to 8 weeks. pic.twitter.com/lYsXIs0BTk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Caccia al sostituto: in pole Moleiro e Fornals

L'assenza dirappresenta un gravissimo contrattempo per il CT. Nonostante un ruolo marginale nella fase di qualificazione, la sua crescita esponenziale nel finale di stagione con ilcampione di(condita da 13 reti e 17 assist decisivi) lo aveva reso una primissima scelta. La situazione è resa ancora più critica dai piani originali del commissario tecnico, che prevedevano di far riposare Lamine, Nicoe Mikelfino alla sfida contro. Il forfait del canterano blaugrana si unisce all'assenza certa die ai dubbi legati all'affaticamento muscolare di VíctorCostretto a rivedere i propri piani in fretta e furia pescando dalla pre-lista dei 55, il CT spagnolo sta già valutando le alternative per ricomporre la rosa. In questo contesto di emergenza, guadagna prepotentemente quota la figura di Alberto. Il giocatore delè reduce dalla sua prima stagione con il Sottomarino Giallo condita dae può ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo, colmando il vuoto tattico lasciato da. Le altre opzioni calde sul tavolo della Roja portano i nomi di Pablo, già presente nelle convocazioni di novembre e marzo, e di, da sempre un fedelissimo del commissario tecnico quando non è frenato dagli infortuni.

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