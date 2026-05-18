Bruttissimo infortunio per Fermín López contro il Betis: frattura del quinto metatarso. Niente Mondiale con la Spagna, spuntano i nomi dei sostituti
Spagna, vittoria ai rigori: ecco il balletto show di Yamal, Samu e Nico Williams
Una vera e propria mazzata colpisce il Barcellona e, soprattutto, la Nazionale spagnola a pochissimo dall'inizio del Mondiale. Fermín López, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro il Betis, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Gli esami medici, visionati nel quartier generale di Las Rozas, hanno trasformato la preoccupazione iniziale in una pessima certezza, confermata a stretto giro anche dal bollettino medico del club blaugrana, per il giocatore servirà l'operazione chirurgica in sala operatoria. I tempi di recupero, stimati tra le sei e le otto settimane, escludono di fatto il talentuoso centrocampista dalla rassegna iridata.
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L'emergenza di De la Fuente e i numeri di FermínL'assenza di Fermín rappresenta un gravissimo contrattempo per il CT Luis de la Fuente. Nonostante un ruolo marginale nella fase di qualificazione, la sua crescita esponenziale nel finale di stagione con il Barcellona campione di Liga (condita da 13 reti e 17 assist decisivi) lo aveva reso una primissima scelta. La situazione è resa ancora più critica dai piani originali del commissario tecnico, che prevedevano di far riposare Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Merino fino alla sfida contro l'Uruguay. Il forfait del canterano blaugrana si unisce all'assenza certa di Barrenetxea e ai dubbi legati all'affaticamento muscolare di Víctor Muñoz.
🚨 Fermín López will miss the 2026 World Cup, Sport and Mundo Deportivo report. ❌— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
Barcelona midfielder’s surgery means he will be out for 4 up to 8 weeks. pic.twitter.com/lYsXIs0BTk
Caccia al sostituto: in pole Moleiro e FornalsCostretto a rivedere i propri piani in fretta e furia pescando dalla pre-lista dei 55, il CT spagnolo sta già valutando le alternative per ricomporre la rosa. In questo contesto di emergenza, guadagna prepotentemente quota la figura di Alberto Moleiro. Il giocatore del Villarreal è reduce dalla sua prima stagione con il Sottomarino Giallo condita da 10 reti e può ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo, colmando il vuoto tattico lasciato da Fermín. Le altre opzioni calde sul tavolo della Roja portano i nomi di Pablo Fornals, già presente nelle convocazioni di novembre e marzo, e di Yeremy Pino, da sempre un fedelissimo del commissario tecnico quando non è frenato dagli infortuni.
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