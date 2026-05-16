La Juventus storicamente ha sempre prestato i migliori giocatori alle Nazionali per i la Coppa del Mondo, rappresentando una colonna portante per i successi della Nazionale italiana e non solo. Dalle storiche formazioni che hanno costituito l'asse portante dell'Italia nel 1982 (soprattutto il leggendario Paolo Rossi), e nel 2006 con 6 giocatori titolari tra Francia e Italia, il club bianconero ha costantemente guidato le classifiche delle società con più convocati. Questa gloriosa tradizione subisce però una contrazione in vista dei Mondiali del 2026, dove la delegazione juventina si riduce a soli 7 elementi.

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BERLINO - 9 LUGLIO: La squadra dell'Italia si schiera per una foto di gruppo prima della finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Italia e Francia all'Olympic Stadium il 9 luglio 2006 a Berlino, Germania. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

I 7 convocati della Juventus al Mondiale, record negativo per la società bianconera

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I calciatori della rosa attuale che prenderanno parte alla spedizione mondiale sonoper ilper laper ilper ilper laper gli. In dubbio c'è, che questa stagione ha collezionato, giocando perlopiù nel ruolo di difensore centrale. Il dato più impietoso e insolito per le sue caratteristiche, accentuate dall'impiego più arretrato rispetto a quando giocava da trequartista con Gasperini all'Atalanta, riguarda le statistiche personali registrandoin campionato, un digiuno totale che ha spento i fari su di lui in ottica anche in ottica Nazionale.Tra i fattori principali di questo calo pesano le scelte tecniche deie alcune esclusioni da parte delle grandi nazionali europee. Calciatori di spessore internazionale comenon sono stati inseriti nelle liste dei convocati, avendo rose già stracolme di campioni e super competitive per la vittoria finale. Anche l'esclusione dell'Italia dal terzo Mondiale consecutivo ha influito sul record negativo, dato che la Juve haattualmente.

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