La Juventus manderà al Mondiale solo 7 giocatori, un record negativo per i bianconeri che storicamente hanno sempre avuto i protagonisti delle nazionali.
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La Juventus storicamente ha sempre prestato i migliori giocatori alle Nazionali per i la Coppa del Mondo, rappresentando una colonna portante per i successi della Nazionale italiana e non solo. Dalle storiche formazioni che hanno costituito l'asse portante dell'Italia nel 1982 (soprattutto il leggendario Paolo Rossi), e nel 2006 con 6 giocatori titolari tra Francia e Italia, il club bianconero ha costantemente guidato le classifiche delle società con più convocati. Questa gloriosa tradizione subisce però una contrazione in vista dei Mondiali del 2026, dove la delegazione juventina si riduce a soli 7 elementi.
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I 7 convocati della Juventus al Mondiale, record negativo per la società bianconeraI calciatori della rosa attuale che prenderanno parte alla spedizione mondiale sono Gleison Bremer per il Brasile, Juan Cabal per la Colombia, Francisco Conceiçao per il Portogallo, Johnatan David per il Canada, Emil Holm per la Svezia, Kenan Yildiz per la Turchia e Weston McKennie per gli Stati Uniti. In dubbio c'è Teun Koopmeiners, che questa stagione ha collezionato 31 presenze, giocando perlopiù nel ruolo di difensore centrale. Il dato più impietoso e insolito per le sue caratteristiche, accentuate dall'impiego più arretrato rispetto a quando giocava da trequartista con Gasperini all'Atalanta, riguarda le statistiche personali registrando 0 gol e 0 assist in campionato, un digiuno totale che ha spento i fari su di lui in ottica anche in ottica Nazionale.
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