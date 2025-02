Drogba scende in campo: “Mourinho non è razzista”

Dopo le accuse di razzismo del Galatasaray a Mourinho, Drogba prende le difese dell'allenatore portoghese

Massimiliano Guerra 26 febbraio - 15:32

Non poteva mancare l'intervento di Didier Drogba nel bel mezzo della tempesta mediatica scatenata dalle accuse di razzismo rivolte a José Mourinho dal Galatasaray. L'ex attaccante ivoriano, con un messaggio sui social, ha preso le difese del suo ex allenatore, conosciuto ai tempi del Chelsea, affermando: "Conosco José da anni e non è un razzista".

You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!

We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.

Ive seen the recent comments about Jose…

Le accuse del Galatasaray — La polemica è scoppiata al termine del derby turco tra Galatasaray e Fenerbahçe, terminato 0-0. Il Galatasaray ha accusato Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahçe, di aver pronunciato frasi razziste nei confronti dei membri della panchina avversaria, affermando che "saltavano come scimmie". Il club giallorosso ha annunciato l'intenzione di denunciare Mourinho alla UEFA e alla FIFA, definendo le sue parole "disumane e immorali".

La difesa di Drogba — In questo clima di tensione, il messaggio di Drogba ha avuto un forte impatto. L'ex attaccante, che ha vestito la maglia del Galatasaray, ha voluto sottolineare il suo legame con il club turco, ma anche la sua stima nei confronti di Mourinho. "Sappiamo tutti quanto possano essere appassionate e accese le rivalità, e ho avuto la fortuna di viverle", ha scritto Drogba, invitando tutti a concentrarsi sul calcio giocato e a sostenere le proprie squadre.

Il contesto della polemica — Le accuse di razzismo a Mourinho si inseriscono in un contesto di forte rivalità tra Galatasaray e Fenerbahçe, due delle squadre più importanti del calcio turco. Il derby di Istanbul è sempre una partita molto sentita, e spesso le tensioni si accendono anche fuori dal campo.

La reazione del Fenerbahçe Il Fenerbahçe ha respinto con forza le accuse del Galatasaray, definendole un "tentativo di distorcere la realtà". Il club ha difeso Mourinho, affermando che le sue parole non possono essere associate al razzismo. La vicenda potrebbe avere conseguenze disciplinari per Mourinho, che rischia una squalifica. La UEFA e la FIFA potrebbero aprire un'indagine per fare luce sull'accaduto.