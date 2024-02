Dublino, record di pubblico e nebbia di fumogeni per il derby: Supercoppa senza storia…

Le rivali del sud di Dublino di fronte nella Supercoppa irlandese: lo Shamrock Rovers, vincitore dell'ultimo campionato, vs St. Patricks, vincitore della coppa. I club sono vicini nel sud Dublino dal 2009, con il nuovo stadio Shamrock...

La doppietta di Trevor Clarke e il gol di Josh Honohan sono stati sufficienti per vedere gli Hoops alzare la Coppa del Presidente, con Jamie Lennon che ha segnato la cosiddetta rete di consolazione per gli ospiti nei minuti di recupero del secondo tempo.

E' stata una partita di pre-campionato, ma oltre all'apertura limitata della tribuna nord di Tallaght, è stato il fermento generale intorno a questi club a contribuire a far registrare il nuovo record per le partite nazionali disputate in quella sede.