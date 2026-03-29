Dopo uno scialbo pareggio con i padroni di casa del Messico, iniziano ad alimentarsi i dubbi e le perplessità sulle capacità del Portogallo di raggiungere un grande risultato nella prossima competizione estiva

Pietro Rusconi Redattore 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 18:18)

Se alcune squadre stanno ancora lottando per ottenere un posto in vista dei Mondiali 2026, quelle già qualificate stanno facendo le prove generali per giugno. Molte nazionali che hanno vinto l'accesso alla competizione intercontinentale sono impegnate in questa sosta nazionali per testare moduli e giocatori da portare negli USA, Canada e Mexico. Anche le squadre ospitanti si sono messe in gioco per valutare i rispettivi stati di forma, sfidando avversari impegnativi.

Gli Stati Uniti hanno affrontato il Belgio, uscendone con le ossa rotte dopo un pesante 5-2 (a segno gli italiani McKennie e CDK). Anche il Canada ha deluso, pareggiando 2-2 con la modesta Islanda (doppietta di Jonathan David su rigore). Solo il Messico ha ottenuto un risultato soddisfacente in queste amichevoli. Gli aztechi infatti sono riusciti a strappare uno 0-0 ad una delle candidate forti del torneo, ovvero il Portogallo. La squadra di Roberto Martinez ha rimaneggiato l'XI iniziale, lasciando fuori nel 1T calciatori chiave come Vitinha, Cancelo e Pedro Neto. La gestione sportiva da parte di Roberto Martinez di una delle rose più costose e importanti del mondo lascia molti dubbi. Tra i dubbiosi c'è sicuramente l'ex CT del Messico Tuca Ferretti (1993 e 2015-18-19 ad interim).

Le dure parole di Tuca Ferretti —

Roberto Martinez è in carica come CT del Portogallo dal 2023 e con i portoghesi ha vinto una Nations League contro la Spagna ed è uscito ai rigori nei quarti di Euro '24 contro la Francia. Le perplessità sull'allenatore spagnolo nascono già dalla sua lunga esperienza col Belgio della golden generation e stanno riemergendo nella direzione di un gruppo così talentuoso.

Le critiche a Roberto Martinez sono sempre legate ad una certa non brillantezza del gioco espresso, come sollevato anche da Tuca Ferretti. L'ex allenatore brasiliano ha parlato così del Portogallo e delle sue chance mondiali: "Nella partita, il Portogallo è stato nettamente superiore. Ma l'allenatore ha detto che sono lì per diventare campioni del mondo. Con il tipo di calcio che hanno giocato oggi, non arriveranno nemmeno ai quarti di finale. Per me, il Portogallo è stata una delusione vera".