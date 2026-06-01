L'Ecuador ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte al prossimo Mondiale. Una convocazione che conferma la volontà della Tricolor di affidarsi al gruppo che negli ultimi anni ha permesso alla nazionale sudamericana di crescere e consolidarsi tra le realtà più interessanti del continente. Tra i nomi più attesi figurano quelli di Moisés Caicedo, Willian Pacho e Pervis Estupiñán, giocatori che rappresentano oggi l'ossatura della squadra.

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L'attaccante dell'Ecuador Anthony Valencia (numero 8), l'attaccante dell'Ecuador Nilson Angulo (numero 20) e l'attaccante dell'Ecuador Kevin Rodríguez (numero 11) esultano dopo il secondo gol segnato da Valencia durante l'amichevole tra Ecuador e Arabia Saudita allo Sports Illustrated Stadium di Harrison, nel New Jersey, il 30 maggio 2026.

(Foto di ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)

I convocati dell'Ecuador per il Mondiale

La sensazione è che l'Ecuador possa presentarsi alla competizione con una delle formazioni più equilibrate della propria storia recente. Il centrocampo guidato da Caicedo garantisce qualità e intensità, mentre la difesa potrà contare sull'affidabilità di Pacho, reduce da stagioni di altissimo livello in Europa. Accanto ai giocatori più esperti trovano spazio anche diversi elementi giovani che negli ultimi anni hanno contribuito alla crescita del movimento calcistico ecuadoriano. Il commissario tecnicoha scelto di puntare su un gruppo molto compatto, senza particolari sorprese rispetto alle indicazioni emerse nelle ultime settimane. Una decisione che conferma la fiducia nei confronti di una squadra che punta a recitare un ruolo importante nel torneo e a migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti partecipazioni mondiali.

Portieri: Galíndez, Ramírez, Valle.

Difensori: Pacho, Hincapié, Torres, Arboleda, Estupiñán, Ordóñez, Chávez, Hurtado.

Centrocampisti: Caicedo, Vite, Franco, Minda, Gruezo, Méndez, Arroyo.

Attaccanti: Plata, Yeboah, Campana, Rodríguez, Páez, Valencia, Angulo, Cortez, Preciado.

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Caicedo e Pacho guidano le ambizioni della Tricolor

Le speranze dell'Ecuador passano inevitabilmente dai suoi giocatori più rappresentativi.arriva al Mondiale dopo essersi confermato tra i migliori centrocampisti del panorama internazionale, mentrerappresenta ormai uno dei difensori più affidabili del calcio europeo. Due profili che incarnano perfettamente la crescita vissuta dalla nazionale ecuadoriana negli ultimi anni.

Grande attenzione anche per il talento di Kendry Páez, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale. Il fantasista potrebbe essere una delle sorprese del torneo grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di creare superiorità numerica negli ultimi metri. L'Ecuador si presenta così al Mondiale con una rosa ricca di qualità, esperienza internazionale e giovani interessanti. Una combinazione che alimenta le ambizioni della Tricolor, pronta a misurarsi con le migliori nazionali del pianeta e a confermare i progressi mostrati negli ultimi anni.

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