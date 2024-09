Edimburgo, c’è il primo derby stagionale: in campo le donne di Hibernian e Hearts

A Easter Road, quindi, il primo derby di Edimburgo, valido per la sesta giornata della Scottish Premiership femminile. Hibernian secondo a 13 punti contro le ragazze degli Hearts quarte a quota 12 punti.

Primo derby stagionale di Edimburgo, ma in salsa femminile. In campo vanno Hibernian e Hearts, con un attesa (maschile o femminile che sia) sempre molto alto. Le Hibs avevano ottenuto quattro vittorie su quattro all'inizio della stagione prima di affrontare, le campioni del campionato, quel Celtic con cui è arrivato solo un pari a reti bianche. Anche le donne degli Hearts hanno iniziato la stagione 2024/25 in buona forma, perdendo finora solo una volta.