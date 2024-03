Il numero 10 del Modern Future FC è collassato in campo a due minuti dalla fine della gara contro l'Al-Ittihad Alexandria, valevole per il sedicesimo turno della Premier League egiziana. Il club ha diramato un comunicato sulle sue condizioni

Collassa in campo per un infarto durato più di un'ora. Apprensione per Ahmed Refaat, esterno offensivo del Modern Future, che ha perso conoscenza verso la fine della partita contro l'Al-Ittihad Alexandria, valevole per il sedicesimo turno della Premier League egiziana. Il suo club, tramite un comunicato, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni mediche del suo numero 10.

La gara tra l'Al-Ittihad Alexandria e il Modern Future FC stava per vivere gli ultimi minuti di gioco quando improvvisamente Ahmed Refaat, esterno offensivo numero 10 degli ospiti, è collassato in campo. Il classe '93 è stato portato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Zamzam, nei pressi dell'Alexandria Stadium, e collocato in un reparto di terapia intensiva.

Il Modern Future dopo alcune ore ha fornito un aggiornamento sulle condizioni mediche di Refaat tramite un comunicato: "Il cuore di Ahmed Refaat si è fermato per più di un'ora, nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale medico dell'ospedale Zamzam vicino allo stadio, prima che la sua frequenza cardiaca migliorasse gradualmente. Tuttavia, le sue condizioni sono ancora instabili dal punto di vista medico, il che impedisce il suo trasferimento. A meno che le sue condizioni di salute non si stabilizzino, il giocatore continuerà a ricevere cure e a sottoporsi ai test necessari. Il club segue momentaneamente la situazione dall’ospedale e tutti verranno immediatamente aggiornati. Vorremmo invitare i media a rispettare la vita personale del giocatore e la sua salute e chiedere ai tifosi egiziani di pregare affinché Ahmed Refaat sia sano e salvo il prima possibile".

Refaat aveva fatto il suo ingresso in campo al 61' prendendo il posto di Ali Zaazaa. Il 30enne esterno del Modern Future vanta anche 7 presenze con due reti con l'Egitto.

