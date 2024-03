Nigeria, incredibile ma vero: ecco l’annuncio per cercare il nuovo CT

La Nigeria è a caccia di un nuovo Head Coach per la nazionale. La soluzione? Pubblicato un annuncio di lavoro sul sito ufficiale per diventare il nuovo commissario tecnico, con stipendio e durata del contratto da concordare.

Dopo la finale di Coppa d'Africa persa contro la Costa D'Avorio, la Nigeria ha deciso di cambiare. La Federazione delle Super Eagles, però, ha scelto un modo molto originale per cercare il sostituto di Peseiro, visto che in pochi vogliono accettare la carica. E' stato, infatti, pubblicato un annuncio di lavoro sul sito ufficiale per diventare il nuovo commissario tecnico, con stipendio e durata del contratto da concordare.

"La Federcalcio nigeriana (NFF) è alla ricerca di un leader visionario che prenda il timone della nostra squadra nazionale maschile senior, i potenti Super Eagles! - il testo del comunicato sul sito ufficiale della nazionale nigeriana. Questa è la tua occasione per guidare una squadra ricca di storia e guidarla verso una gloria ancora maggiore sulla scena internazionale. Sei pronto a rispondere alla chiamata? Ecco cosa stiamo cercando nel nostro prossimo capo allenatore dei Super Eagles: Qualifiche di alto livello: possiedi le qualifiche di allenatore necessarie per guidare una squadra nazionale; Esperienza d'élite: una comprovata esperienza nella gestione del calcio ai massimi livelli è essenziale; Mentalità vincente: un track record di successo nel guidare le squadre alla vittoria è un must; Africa in primo piano: anche se non è obbligatoria, la conoscenza del calcio africano sarà molto positiva".

"Hai quello che serve per portare i Super Eagles al livello successivo? - conclude il testo sul sito della Nigeria - Questa è un'opportunità irripetibile per fare la storia del calcio nigeriano. Se sei un allenatore che vive sotto pressione e sogna di incidere il proprio nome nella tradizione calcistica, vogliamo sentire la tua opinione! Resta sintonizzato per gli aggiornamenti sul processo di candidatura. Nel frattempo, condividilo con gli altri allenatori che potrebbero essere la soluzione perfetta per guidare le Super Eagles!". Dopo la Coppa D'Africa persa in finale, la Nigeria sta cercando un nuovo CT e la ricerca prosegue, visto che in tanti finora hanno rifiutato la proposta.

