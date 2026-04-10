Squalificato per quattro giornate. Questa la decisione della federazione calcistica egiziana per Mohamed El-Shenawy. Il 37enne egiziano, portiere dell'Egitto e dell'Al-Ahly, ha colpito un arbitro alla testa durante una partita di campionato dopo essere stato espulso.
Clamoroso in Egitto
Egitto, colpisce l’arbitro alla testa: El-Shenawy dell’Al-Ahly squalificato per 4 giornate
Clamoroso in Egitto: El-Shenawy colpisce l'arbitro—
Ha di clamoroso, ed è decisamente grave, quanto accaduto nella Egyptian Premier League. Il portiere titolare dell'Al-Alhy, Mohamed El-Shenawy, ha colpito alla testa un arbitro. I fatti sono accaduti nel corso della partita tra la sua squadra e il Cleopatra Fc, poi terminata in parità per 1-1. Il portiere, titolare anche della nazionale egiziana, non ha giocato ed è rimasto in panchina. Nelle fasi finali della partita una discussa decisione del direttore di gara ha scaldato gli animi: l'arbitro non ha concesso un rigore per un fallo di mano. A quel punto sono iniziate le proteste e il portiere della squadra ospite è stato espulso. Subito dopo, infuriato, ha colpito l'arbitro in testa.
Il portiere dell'Al-Ahly squalificato per quattro giornate—
La federazione calcistica dell'Egitto ha quindi deciso di sanzionare e punire il giocatore, che si è reso responsabile di un così grave gesto. El-Shenawy è stato squalificato per quattro giornate. Non solo: dovrà pagare una multa che ammonta a circa 800 euro.
Il 37enne non è un giocatore qualsiasi. Si tratta del portiere titolare della nazionale egiziana, un pilastro della squadra, dato che vanta ben 75 presenze. Di recente, ha giocato da titolare la Coppa d'Africa ed è convocato per il Mondiale. Ora il suo club dovrà fare a meno di lui in una fase cruciale della stagione: salterà il resto delle partite dei playoff con cui le prime sette squadre della Premier League egiziana si contendono il titolo. La sua formazione, che ha vinto il titolo nella scorsa stagione, attualmente, è terza in classifica e rincorre la capolista Zamalek a cinque punti di distanza.
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