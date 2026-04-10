Clamoroso in Egitto: El-Shenawy colpisce l'arbitro

Ha di clamoroso, ed è decisamente grave, quanto accaduto nella Egyptian Premier League. Il portiere titolare dell'Al-Alhy, Mohamed El-Shenawy, ha colpito alla testa un arbitro. I fatti sono accaduti nel corso della partita tra la sua squadra e il Cleopatra Fc, poi terminata in parità per 1-1. Il portiere, titolare anche della nazionale egiziana, non ha giocato ed è rimasto in panchina. Nelle fasi finali della partita una discussa decisione del direttore di gara ha scaldato gli animi: l'arbitro non ha concesso un rigore per un fallo di mano. A quel punto sono iniziate le proteste e il portiere della squadra ospite è stato espulso. Subito dopo, infuriato, ha colpito l'arbitro in testa.