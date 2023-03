Egitto, troppe partite in calendario per i giocatori: l’Al Ahly rinuncia alla Coppa di Lega

Una scelta dolorosa, ma forse inevitabile. L' Al Ahly egiziano, vincitore di 42 titoli in patria e 10 CAF Champions League, ha deciso di non disputare la Coppa di Lega locale. Dietro questa sofferta scelta c'è una precisa motivazione: tutelare i propri giocatori.

I Diavoli Rossi hanno fatto il punto della situazione e sono arrivati alla conclusione che in calendario sono in programma tante partite. Forse troppe, dovute anche alle convocazioni arrivate per gli impegni delle nazionali. L'Al Ahly dell'allenatore svizzero Marcel Koller, attualmente al primo posto nella Premier League egiziana con 44 punti (a +2 sul Future FC ma con tre partite da recuperate per i Rossi de Il Cairo), ha dunque rinunciato a partecipare alla Coppa di Lega locale.