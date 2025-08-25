Eintracht Braunschweig-Stoccarda, dove vedere la partita in tv e streaming

I detentori del torneo fanno il loro esordio nella nuova edizione della Coppa nazionale con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato pochi mesi fa

Jacopo del Monaco 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 20:32)

Eintracht Braunschweig e Stoccarda si affrontano martedì sera, alle ore 20:45, nel primo turno della DFB-Pokal. Se la sfida dell'Eintracht-Stadion può apparire scontata, la Coppa di Germania ha spesso e volentieri regalato enormi sorprese negli ultimi anni. Scopriamo insieme dove poter seguire la sfida, che, tra le altre cose, sarà visibile anche su Bet365 a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati.

Eintracht Braunschweig-Stoccarda, dove vedere il match — La sfida delle 20:45 di domani sera tra Löwen e Roten si potrà vedere in diretta tv e streaming in due modi: sull'app di notizie calcistiche One Football; su Bet365, dove la sfida sarà visibile in maniera gratuita. Dopo aver portato a termine l'iscrizione al sito, quindi, gli utenti avranno la possibilità di godersi il match di DFB-Pokal senza costi aggiuntivi.

Come arrivano le due squadre alla partita L'Eintracht Braunschweig allenato da Heiner Backhaus ha concluso la scorsa stagione vincendo lo spareggio salvezza-retrocessione contro il Saarbrücken, mantenendo così il suo posto in Zweite Bundesliga. Per questa nuova annata, i Leoni hanno fatto diverse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita, come la cessione di Rayan Philippe all'Amburgo per 2.5 milioni di euro. Il Braunschweig ha già iniziato la sua stagione giocando tre partite in 2. Bundesliga portando 6 punti in tre partite: vittorie contro Magdeburgo (0-1) e Greuther Fürth (3-2); sconfitta per 2-0 in casa del Karlsruhe.

Lo Stoccarda, invece, ha concluso la scorsa annata conquistato la DFB-Pokal contro l'Arminia Bielefeld. In questa sessione di calciomercato, gli Svevi hanno rinforzato la squadra con diversi acquisti come quelli di Lorenz Assignon e Thiago Tomás e, allo stesso tempo, hanno ceduto diversi giocatori come Enzo Millot all'Al-Ahli per 28 milioni di euro. La stagione dei ragazzi allenati da Sebastian Hoeneß ha avuto inizio con la sconfitta per 1-2 nella finale della Franz Beckenbauer Supercup contro il Bayern Monaco, mentre in Bundesliga ha perso all'esordio contro l'Union Berlino (2-1).

Probabili formazioni — Nelle rispettive ultime partite, il Braunschweig ha perso Tempelmann per infortunio e, per lo stesso motivo, lo Stoccarda ha perso Jaquez. Probabilmente, i due club dovranno fare a meno di questi giocatori.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (3-4-3): Hoffmann; Frenkert, Khöler, Breunig; Aydin, Marie, Heußer, Sánchez; Szabó, Yardimci, Conteh. All: Backhaus

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel, Vagnoman, Stenzel, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Woltemade, Undav, Leweling; Demirović. All: Hoeneß