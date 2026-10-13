Sono circa mille i tifosi dell’Olympiacos attesi a Marsiglia per la partita di giovedì di Europa League, per la seconda giornata di League Phase. Le autorità francesi vorrebbero tenerli lontani dal Vélodrome per evitare scontri e violenze, ma la volontà si scontra con un problema di tempistiche: mancano solamente 48 ore al fischio d’inizio e un divieto improvvisato rischia di non reggere.

Marsiglia-Olympiacos, sfida da bollino rosso

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Il decreto e le mosse del governo

La DNLH, l’organismo nazionale che si occupa di hooliganismo, ha valutato la partita con il punteggio massimo di pericolosità, ovvero 5 su 5. Nel gruppo dei tifosi greci attesi in città, circa 200 persone sono classificate come. Come riportato da RMC Sport, a preoccupare la città è, paradossalmente, un rapporto di amicizia: gli ultras marsigliesi del CU84 sono, acerrimi rivali dell’Olympiacos. Secondo alcuni report, dei tifosi dell’AEK si sarebbero già mescolati agli ultras dell’nel settore ospiti dello stadio di Troyes, nella sfida di campionato di domenica scorsa.Il primo tentativo di arginare la situazione è un decreto pubblicato dalle autorità. Il testo vieta a “chiunque si dichiari tifoso dell’Olympiacos, o si comporti tale, di accedere allo stadio Vélodrome e di circolare o parcheggiare sulle strade pubbliche del 1°, 2°, 6° e 7° arrondissement del comune di Marsiglia”. Le autorità competenti stanno discutendo per far saltare del tutto la trasferta ai tifosi greci. Sul tavolo c’è anche un divieto di viaggio totale, al momento al vaglio del, ma la strada non è in discesa: bloccare i tifosi ospiti nelle gare UEFA è un’operazione delicata e il suo esito resta incerto.

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: I tifosi del Marsiglia mostrano il loro sostegno sventolando bandiere e accendendo fumogeni durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC, disputata allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, in Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Quali sono i rischi di un provvedimento?

Chi segue il dossier teme che il provvedimento venga adottato fuori tempo, e che un eventuale ricorso in sede amministrativa lo indebolisca ulteriormente. Una parte dei tifosi greci, tra l’altro, sarebbe già in città o in viaggio, e l’conta sostenitori in tutta Europa, rendendo complesso ogni controllo alla frontiera. In più, la partita cade in un momento già complicato per l’ordine pubblico. Lae le forze dell’ordine sono in allerta da settimane per le proteste studentesche nelle scuole, e la prospettiva di dover gestire anche scontri tra ultras viene giudicata troppo rischiosa. Per questo, a due giorni dal match, asi lavora alla linea della massima cautela.