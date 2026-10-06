Il clima infuocato che ha circondato la doppia sfida di Nations League tra Irlanda e Israele è ufficialmente finito sul tavolo della UEFA. L'organo di governo del calcio europeo ha infatti aperto un'indagine disciplinare a seguito di un presunto episodio avvenuto domenica, nell'intervallo della partita disputata a porte chiuse nella città serba di Backa Topola.

L'episodio sul tavolo della UEFA

La reazione dell'Irlanda alle provocazioni

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Lo scontro UEFA-Irlanda

Secondo quanto riportato a referto dagli ufficiali di gara, l'indagine si concentra sul potenziale comportamento di uno o più giocatori all'interno del tunnel degli spogliatoi. I testimoni hanno riferito di aver sentitoaccusare apertamentedi averglimentre le squadre rientravano negli spogliatoi. Un'accusa che la Federazione israeliana ha immediatamente respinto, smentendo che qualcuno abbia sputato in direzione del membro dello staff irlandese.Il CT dell'Irlanda,, ha inquadrato l'episodio all'interno di un clima di tensione generale, rivelando che la squadra è stata bersaglio di continui tentativi di provocazione nei giorni precedenti alla sfida. L'allenatore ha cercato di stemperare la situazione, spiegando: "Ci sono stati molti di questi 'incidenti' e siamo stati abbastanza intelligenti da evitarli prima che degenerassero", ha detto. "Ho avuto la sensazione che la loro intenzione fosse quella di intimidirci e farci fare qualcosa di stupido. Riconosco il grande merito ai giocatori per come hanno gestito le proprie emozioni".L'indagine rischia di aumentare ulteriormente le frizioni in una sfida già pesantemente condizionata dalle questioni geopolitiche. L'aveva infatti subito forti pressioni interne dai tifosi affinché boicottasse le partite (indicendo persino una votazione per disputare la gara d'andata). Il match, in teoria, casalingo della nazionale irlandese è stato spostato indopo che la Federazione aveva comunicato l'impossibilità di garantire lo svolgimento in sicurezza aa causa di "".Il nervosismo ha travolto anche la sfera mediatica: laha vietato a due giornalisti israeliani di partecipare alla conferenza stampa post-partita dell'. L'organo europeo ha stabilito che i due reporter avevano utilizzato la conferenza stampa "per scopi politicamente motivati" e mostrando un "comportamento inappropriato" durante e dopo l'incontro con i media della vigilia.

DUBLINO, IRLANDA - 1 OTTOBRE: Heimir Hallgrimsson, allenatore della Repubblica d'Irlanda, osserva durante il riscaldamento prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Repubblica d'Irlanda e Austria all'Aviva Stadium l'1 ottobre 2026 a Dublino, in Irlanda. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

Di fronte a questa escalation, Hallgrímsson si è rivolto direttamente alla UEFA chiedendo di mantenere separate Irlanda e Israele nei futuri sorteggi delle competizioni. Una richiesta a cui la UEFA ha replicato con una nota ufficiale: "Le decisioni di evitare che determinate squadre vengano sorteggiate l'una contro l'altra vengono prese tenendo conto di diversi fattori, in particolare delle condizioni tra i due Paesi che comportano rischi strutturali per la sicurezza. La UEFA valuta ogni situazione con molta attenzione, esaminandola singolarmente e monitorando tutti i fatti e gli sviluppi".