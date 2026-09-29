Volano parole pesanti tra la FIFA e la UEFA. L'ente di governo del calcio mondiale, infatti, ha accusato la confederazione europea di aver lanciato una campagna di disinformazione contro il presidente Gianni Infantino.

Fifa has accused Uefa of a "misinformation campaign" and attempting to influence its presidential race.



Uefa previously accused Fifa president Gianni Infantino of "criminal mismanagement" over the now-shelved Fifa Forward Enterprise scheme.



BBC Sport has contacted Uefa for… pic.twitter.com/HkTunxjUES — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2026

Pesanti accuse tra FIFA e UEFA

Tutto nasce, ovviamente, dalla questione del tentativo diad investitori privati. Una idea di Infantino, proposta alcuni mesi fa e rapidamente naufragata. Il cui unico risultato, finora, è stato quello di aver provocato una ondata di indignazione e proteste verso il numero uno della FIFA, complete di richieste di. Anche la UEFA si è lanciata contro il dirigente svizzero, accusandolo di "gestione criminale" dell'ente. Non solo: il mese scorso gli europei hanno anche aperto una istanza legale negliper chiedere la divulgazione di prove e documenti riguardo alla FIFA Forward Enterprise. Ed hanno poi ammonito la FIFA dichiarandosi pronti a tentareanche in Svizzera. Il progetto della FFE prevedeva, appunto, la vendita di quote della Coppa del Mondo e di altre competizioni a dei privati e nelle idee del presidente sarebbe servito per far generare ancora piùal calcio.

La risposta della FIFA è arrivata lunedì con un documento depositato presso il Tribunale distrettuale del Distretto Meridionale della Florida. Con tale scritto la FIFA si è opposta alla richiesta di accesso agli atti. L'organizzazione dichiara che la documentazione presentata dall'ente europeo è piena di "numerose dichiarazioni false o fuorvianti". E poi aggiunge: "Senza alcun fondamento si suggerisce che il signor Infantino abbia cercato di trarre profitto personale dal progetto della FFE. Le affermazioni della UEFA secondo cui il signor Infantino avrebbe violato leggi o principi etici sono infondate e false". Ovviamente, inoltre, è stato chiesto di rifiutare l'accesso agli atti, mentre la condotta della confederazione europea è definita "in malafede e a scopo di molestia".

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino gesticola dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

La UEFA, negli ultimi mesi, ha guidato la protesta contro Infantino. E non è sola: ad inizio settembre la presidente della Football Association, Debbie Hewitt, nonché vicepresidente dell'organo di Infantino, ha chiesto che i documenti vengano divulgati. Ed ha anche richiesto una revisione indipendente.