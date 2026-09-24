In attesa delle elezioni relative al presidente della FIFA, in programma nel marzo del 2027, di cui Gianni Infantino ne è il candidato principale, è arrivato l'ennesimo attacco all'italosvizzero. Si tratta di Gary Lineker, grande attaccante a cavallo fra gli anni '80 e '90 della Nazionale inglese che, al programma The Rest is Football, ha spiegato i motivi del suo rifiuto all'organo calcistico mondiale.

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Il duro attacco sferrato a Infantino

L'ex centravanti diha raccontato di aver chiuso le porte in faccia alla, nel momento in cui, mentre si preparava a presentare il sorteggio dei gironi delgli diede la possibilità di incontrare, presidente della: "Non volevo incontrarlo.

Gary Lineker, una volta appesi gli scarpini al chiodo, è entrato a capofitto nel mondo dei media, diventando il volto di punta della BBC, presentando il programma Match of the Day, fino al 2025. Anche per questa ragione, ha deciso di rifiutare le avance della FIFA: "Ho preso la decisione, già diversi anni fa, di non essere associato alla FIFA in alcun modo, soprattutto per il fatto che lavoro nei media. Era una posizione scomoda e ho pensato che fosse probabilmente meglio prendere le distanze. E penso che, col senno di poi, si sia rivelata una decisione ragionevole".

LONDON, ENGLAND - JULY 08: Il commentatore sportivo ed ex calciatore professionista Gary Lineker reagisce nella Royal Box prima del match del terzo turno del singolare maschile tra Carlos Alcaraz della Spagna e Nicolas Jarry del Cile durante il sesto giorno dei Campionati di Wimbledon 2023 all'All England Lawn Tennis and Croquet Club l'8 luglio 2023 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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