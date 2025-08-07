L'Elche chiama e i tifosi rispondono. Alla perfezione. Dopo due anni in Segund Division i Los Ilicitanos hanno ottenuto la promozione in Liga e il 18 agosto faranno il loro esordio in casa contro il Betis. Non certo una squadra morbida ma i giocatori di Eder Sarabia potranno contare sul totale appoggio dei sostenitori. Come riporta Marca, infatti, la stagione che si avvia al suo inizio sarà ricordata per il record di abbonati. Una cifra mai raggiunta prima nella storia dell'Elche.
Spagna
Elche, i tifosi rispondono con passione al ritorno in Liga: è record di abbonamenti
Elche, è record di abbonati: staccate ben 26.000 tessere—
L'Elche si prepara a fare il suo esordio in Liga. Il 18 agosto la squadra di Eder Sarabia ospiterà allo Stadio Manuel Martinez Valero il Betis Siviglia, finalista della scorsa Conference League. Subito una partita ad alto livello per la neo promossa ma lo stadio si appresta a vivere un'atmosfera da Prima Divisione. Come riporta Marca, infatti, l'Elche ha battuto il record di tesseramenti: ben 26 mila (il Valero ha una capienza di 33 mila posti). Un numero mai raggiunto in oltre 100 anni di storia.
L'effetto promozione, insieme alla campagna di abbonamenti di successo "We Are Back", ha avuto dunque un incredibile impatto sulla tifoseria. Il record precedente era di 25 mila stabilito nella stagione 2014-15. La risposta massiccia riflette l'orgoglio e l'entusiasmo che si respira nella città e nei suoi dintorni. Dato il numero di posti disponibile nello stadio, la dirigenza sarà costretta a riservare una quota per i tifosi ospiti, biglietti singoli e impegni commerciali. E' molto probabile quindi che la domanda potrebbe superare la capacità disponibile nei giorni delle partite.
Elche che, nel frattempo, sarà impegnato in altre due amichevole prima della sfida contro la squadra di Manuel Pellegrini. Domani i biancoverdi sfideranno alle 19.30 l'Almeria, mentre il giorno dopo saranno impegnati in casa contro l'Hercules nell'annuale Trofeo Festa d'Elx.
