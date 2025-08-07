L' Elche chiama e i tifosi rispondono. Alla perfezione. Dopo due anni in Segund Division i Los Ilicitanos hanno ottenuto la promozione in Liga e il 18 agosto faranno il loro esordio in casa contro il Betis . Non certo una squadra morbida ma i giocatori di Eder Sarabia potranno contare sul totale appoggio dei sostenitori. Come riporta Marca, infatti, la stagione che si avvia al suo inizio sarà ricordata per il record di abbonati. Una cifra mai raggiunta prima nella storia dell' Elche .

L'effetto promozione, insieme alla campagna di abbonamenti di successo "We Are Back", ha avuto dunque un incredibile impatto sulla tifoseria. Il record precedente era di 25 mila stabilito nella stagione 2014-15. La risposta massiccia riflette l'orgoglio e l'entusiasmo che si respira nella città e nei suoi dintorni. Dato il numero di posti disponibile nello stadio, la dirigenza sarà costretta a riservare una quota per i tifosi ospiti, biglietti singoli e impegni commerciali. E' molto probabile quindi che la domanda potrebbe superare la capacità disponibile nei giorni delle partite.