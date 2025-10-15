Il più giovane figlio di Zinedine sarà impegnato questa sera nella semifinale del Mondiale U20 contro il Marocco. Una carriera sulle orme del padre, ma con un ruolo totalmente diverso

Mattia Celio Redattore 15 ottobre - 17:15

Un altro Zidane alla conquista della Francia. Stiamo parlando di Elyaz Zidane, il più giovane figlio del leggendario Zinedine. Dopo le critiche per le prime prestazioni altalenanti, il classe 2005 con pazienza e determinazione si è caricato la Francia sulle spalle e adesso cerca di condurre i transalpini alla finale del Mondiale U20 in Cile nella sfida di questa sera contro il Marocco.

Elyaz Zidane, da criticato a leader della Francia: stasera la sfida contro il Marocco — Rimproverato all'inizio per la sua mancanza di forza, Elyaz Zidane, il più giovane della dinastia della leggenda francese, è diventato una delle rivelazioni del Mondiale U20 in Cile. La Francia sarà impegnata questa sera contro il Marocco nella semifinale del torneo, la cui vittoria manca ormai dal 2013, quando la generazione guidata da Paul Pogba ha raggiunto la vetta in Turchia.

Eppure il torneo non era iniziato nel migliore dei modi per il 19 enne: contro il Sud Africa ha provocato un rigore, mentre negli ottavi contro il Giappone ha sbagliato due semplici passaggi che potevano costare carissimo ai Bleus. Ma adesso la situazione è cambiata. Sebbene abbia ancora bisogno di migliorare, il suo temperamento e la sua leadership hanno fatto del numero 5 (lo stesso numero del padre) il giocatore più usato da Dioméde nella spedizione in Cile.

"Elyaz ha grande finezza tecnica oltre all'altezza. Devi solo lasciarlo stare - ha dichiarato il tecnico dei transalpini a L'Equipe - Stiamo lavorando da tre anni per liberarlo. Sono contento perché sta iniziando ad esprimersi all'interno del collettivo, cosa che è molto difficile per lui. Ha le qualità per raggiungere il livello più alto, ha solo bisogno di giocare". Fischio di inizio della semifinale alle 22 ora italiana.