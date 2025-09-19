derbyderbyderby calcio estero Francia, ecco un nuovo Zidane: il figlio di Zinedine Elyaz convocato per la Coppa del Mondo U20

Elyaz Zidane, difensore del Betis, è pronto ad un grande palcoscenico mondiale. Prossimamente sarà impegnato per la Coppa del Mondo in Cile.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

A brevissimo inizierà la Coppa del Mondo U20 in Cile. La data da cerchiare in rosso per gli appassionati di questa categoria è il 27 settembre, mentre la finale è fissata il 19 ottobre. La competizione è suddivisa in sei gruppi, tra cui l'Italia nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Eventi del genere sono ottime occasioni per vedere il talento delle nuove generazioni in palcoscenici internazionali, ed anche questa Coppa del Mondo ne avrà da vendere. Tra questi, inoltre, c'è anche un noto figlio d'arte: Elyaz Zidane.

Elyaz Zidane in azione con l'Under 17 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Un nuovo Zidane con la maglia della Francia

La Francia farà parte del gruppo E, ed affronterà il Sudafrica, gli Stati Uniti e la Nuova Caledonia. Tanti sono i giocatori da tenere d'occhio, ma l'interesse sarà rivolto anche ad Elyaz Zidane, figlio minore di Zidane. Elyaz è un giovane difensore di 19 anni, cresciuto nel Real Madrid e che attualmente veste la maglia della filiale del Betis, in Spagna. Quest'anno ha collezionato soltanto una presenza alla prima giornata, mentre alla seconda non è stato convocato ed alla terza, infine, non è sceso in campo.

Ad ogni modo, nonostante questa stagione non sia iniziata in modo scoppiettante, la sua crescita è stata valutata positivamente da Bernard Diomède, Commissario Tecnico della rappresentativa francese. L'obiettivo di Diomède quest'anno è riportare una vittoria al suo Paese, dato che questa manca dal 2013: la rosa a disposizione, tra l'altro, sembra promettere una edizione da grandi protagonisti.

 

