Per Steve Mandanda è arrivato il momento di appendere i guanti al chiodo: il leggendario portiere francese annuncia il suo ritiro

Luca Paesano Redattore 10 settembre - 20:38

Senza contratto dall'1 luglio, quando è terminata la sua avventura con il Rennes, Steve Mandanda ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio giocato. Si ritira uno dei portieri più iconici del calcio francese del nuovo millennio, vera e propria leggenda del Marsiglia, capitano e detentore del record di presenze con l'OM. Attraverso un'intervista rilasciata a L'Equipe, il calciatore ha voluto comunicare la sua decisione.

Steve Mandanda si ritira a 40 anni — "Ho dovuto prendermi del tempo per accettarlo, prima di tutto, perché non è facile, ma sì, mi fermo. Ho avuto un lungo periodo di riflessione perché ho ricevuto molte chiamate,ma ho detto di no ogni volta". Risponde così Steve Mandanda sul suo futuro, annunciando di fatto di esser giunto al termine della sua carriera. Non che mancassero le pretendenti, perché nonostante i 40 anni compiuti si erano fatte avanti Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest e Montpellier (scrive L'Equipe). Piuttosto, si tratta di una scelta di vita.

Steve Mandanda ha rappresentato un pezzo di storia del calcio francese degli ultimi anni, divenendo una vera e propria leggenda del Marsiglia e, tra i vari traguardi, laureandosi campione del mondo con la nazionale nel 2018. Cresciuto nel Le Havre, Mandanda si è trasferito nel 2005 all'OM, di cui è successivamente diventato capitano e con cui ha stabilito il record assoluto di presenze (613). Con il Marsiglia ha vinto una volta la Ligue 1, mettendo poi in bacheca tre Coppe di Francia e due Supercoppe Francesi, oltre ad esser stato eletto per cinque volte miglior portiere della stagione. Oltre al Mondiale, con la maglia della nazionale Steve Mandanda ha vinto anche la Nations League nel 2021. Dopo gli ultimi anni trascorsi al Rennes, il portiere ha deciso di dire definitivamente basta al calcio giocato.