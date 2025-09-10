Inter, senti Pavard: “Nella mia testa c’era solamente il Marsiglia”

L'oramai ex Inter si lascia andare ad una serie di dichiarazioni che pizzicano anche la squadra nerazzurra, che lo ha lasciato andare nell'ultimo giorno di mercato

Michele Massa 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 15:40)

Dopo la cessione all'ultimo giorno di mercato, Benjamin Pavard si è presentato alla stampa francese dopo il suo passaggio dall'Inter al Marsiglia. Per il difensore ex Bayern Monaco sarà un anno chiave, anche in vista del prossimo Mondiale, dove la sua presenza (complice tanta abbondanza) è tutt'altro che certa. Pavard è arrivato alla corte di De Zerbi in prestito oneroso di 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 15.

Pavard si presenta al Marsiglia e in conferenza snobba l'Inter — PAVARD DETTA GLI OBIETTIVI -"Sono molto orgoglioso di unirmi a un club prestigioso come l’Olympique Marsiglia, sono qui per far bene e togliermi più di una soddisfazione. Non sarà facile vincere, ma ci proveremo a tutti i costi e spero di diventare presto una colonna di questo club. Sono molto carico, sto bene e voglio fare bene".

L'AMMISSIONE CHE NON PIACE ALL'INTER - "Non vedo già l’ora di debuttare al Velodrome venerdì e sentire tutto questo entusiasmo. Spero di vivere grandi emozioni con l’OM. Sì, avevo solo l'Olympique Marsiglia in testa, abbiamo avuto un’ottima conversazione con Medhi (il ds Benatia, ndr), che sta facendo un lavoro eccellente. Qui abbiamo un gruppo di qualità e spero che potremo fare grandi cose tutti insieme".

ESORDIO IN VISTA ? - "Spero di essere pronto fin da subito, non vedo l'ora di esordire con questa nuova maglia e fare del bene. Sono motivato e carico per questa nuova avventura".