Il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro dei Blues dopo l’infortunio contro il Liverpool: al suo posto, Deschamps convoca Benjamin Pavard tra numerose incognite ed acciacchi

Danilo Loda 1 settembre - 13:05

La terza giornata di Premier League ha lasciato in eredità più di una preoccupazione per l’Arsenal e la nazionale francese. William Saliba, titolare indiscusso della difesa dei Gunners, è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti nel match giocato sabato contro il Liverpool. Il giocatore francese infatti ha subito un infortunio alla caviglia. L’episodio è arrivato dopo cinque minuti di gioco, dopo un contatto con Hugo Ekitike. Nonostante avesse provato a stringere i denti, il centrale francese ha chiesto la sostituzione quasi subito.

"Si è storto la caviglia durante il riscaldamento. È venuto da me e mi ha detto che pensava di poter giocare, ma dopo le prime due azioni, ho visto che non ce l'avrebbe fatta e abbiamo dovuto sostituirlo", ha spiegato Mikel Arteta nel post-partita. “Quando non riesci a reggere in una gara così importante, c’è sicuramente un problema serio”.

Pavard convocato in sostituzione di Saliba — La conseguenza immediata è il forfait di Saliba per i prossimi impegni della Francia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. I Blues affronteranno l’Ucraina il 5 settembre a Breslavia e l’Islanda il 9 settembre al Parco dei Principi, ma, come detto, il difensore dell’Arsenal non ci sarà.

La Federazione francese ha già comunicato il nome del sostituto: Benjamin Pavard, attualmente in forza all’Inter, che non è sceso in campo nella sconfitta patita dai nerazzurri contro l'Udinese. L’ex Bayern Monaco torna così a disposizione di Didier Deschamps per rinforzare un reparto centrale che, già alla vigilia, era stato indicato come cruciale in vista delle sfide internazionali.

L'incognita Konaté — Come se non bastasse, anche il Liverpool esce dalla sfida contro l’Arsenal con un problema in difesa. Ibrahima Konaté, nel finale di partita, ha lasciato il campo zoppicando per un dolore alla gamba destra. La sua presenza al ritiro dei Blues, previsto a Clairefontaine da oggi, resta in dubbio. Deschamps dovrà quindi monitorare da vicino la situazione, con la possibilità di dover rivedere ulteriormente la lista dei convocati.

Una difesa da ricostruire — L’assenza di Saliba rappresenta un colpo importante per la Francia, che perde uno dei suoi centrali più affidabili. Pavard porta in dote esperienza e versatilità, ma la solidità della linea difensiva sarà messa subito alla prova contro avversari che comunque sembrano alla portata dei Blues, quali Ucraina e Islanda. Le prossime ore saranno decisive per valutare non solo i tempi di recupero di Saliba ma anche lo stato fisico di Konaté, in vista di un cammino di qualificazione che non concede passi falsi.