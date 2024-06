Endrick come Pelè: il Real Madrid sogna, il Brasile supera il Messico

Nella notte il Brasile supera in il Messico in amichevole. Allo Stadio Kyle Field (Texas, Stati Uniti) vien fuori un rocambolesco 3-2 che non ha sicuramente annoiato gli spettatori paganti. Partenza a razzo della nazionale carioca che prima si...

Vincenzo Bellino Redattore 9 giugno - 09:46

Nella notte il Brasile supera in il Messico in amichevole. Allo Stadio Kyle Field (Texas, Stati Uniti) vien fuori un rocambolesco 3-2 che non ha sicuramente annoiato gli spettatori paganti. Partenza a razzo della nazionale carioca che prima si porta sul 2-0, poi viene raggiunta dalla selezione centro-americana; nel finale decide un guizzo di Endrick che eguaglia Pelè e fa sognare il Real Madrid, suo prossimo club.

Endrick come Pelè — Fino al 73' il Brasile è stato in totale controllo del match, avanti 2-0 grazie alle reti siglate da Andreas Pereira e Martinelli, la Nazionale di Dorival Silvestre Junior non ha concesso grosse occasioni al Messico. Tuttavia, nell'ultimo quarto d'ora i Campioni incarica del Nord e Centro America prima hanno accorciato le distanze con Quinones, poi hanno trovato il gol del pari con Martinez al 92'. Quando il 2-2 sembrava ormai cosa fatta, la zampata di Endrick ha regalato il successo alla selezione carioca.

Momento magico per la nuova stellina del Real Madrid che dopo Inghilterra e Spagna va a segno per la terza gara di fila in Nazionale. Un ruolino di marcia straordinario che gli permette di eguagliare O Rey Pelè che tra il luglio 1957 e il maggio 1958 realizzò tre reti di fila: due contro l'Argentina, nella Copa Roca, e una contro il Paraguay, nella Coppa Oswaldo Cruz.

Endrick: "L'obiettivo è la Copa America" — Intervistato ai canali ufficiali della Nazionale brasiliana Endrick ha commentato la prestazione della squadra e ha fissato il prossimo obiettivo: "La vittoria non è merito mio, ma della squadra. Con mister Dorival ci stiamo allenando bene e speriamo di continuare su questa squadra perchè vogliamo vincere la Copa America".