Non si fermano le buone notizie in casa Chelsea : dopo la terza vittoria in fila e il buon gioco espresso nel 3-0 contro il Nottingham Forest, il mister Enzo Maresca è stato insignito del premio come Miglior allenatore italiano all’estero.

I premi Manlio Scopigno e Felice Pulici e i ringraziamenti

Il tecnico italiano ex Leicester è stato premiato insieme ad Antonio Conte, in occasione degli storici premi Manlio Scopigno (ex allenatore del Cagliari scudettato) e Felice Pulici (storico portiere della Lazio degli anni '70), oggi presentati presso il Salone d'Onore del CONI. Non potendo essere presente fisicamente alla cerimonia, l'allenatore ha lasciato un video messaggio di ringraziamento: "Salve a tutti, mi scuso per l’assenza dovuta ai numerosi impegni ma volevo ringraziare tutti. Il presidente Formichetti per questo premio nazionale e internazionale, sono onorato di riceverlo". E ancora: "Ringrazio tutta la giuria presieduta da Gianni Letta, mi scuso ancora per l’assenza ma ci tenevo tantissimo a mandare questo messaggio per ringraziarvi."