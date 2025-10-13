Da "Country House" a "The Manifesto": 30 anni dopo, i Blues londinesi sono in nuovo video di un nuovo singolo del polistrumentista britannico

Samuele Amato Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 21:02)

Si può immaginare di essere nell'Inghilterra di metà anni Novanta. Il 12 agosto 1995 nel nord del Paese, a Manchester, veniva pubblicata Roll with it degli Oasis; lo stesso giorno, nella capitale a sud, Londra, usciva Country House dei Blur. Prende forma la battaglia del britpop, raggiungendo l'apice del genere e movimento musicale grazie ai due gruppi capitanati dai fratelli Gallagher e da Damon Albarn. E, insieme, c'era spazio anche per il calcio: proprio il videoclip di Country House vedeva una prima pagina di un quotidiano menzionare il Chelsea tanto caro ai Blur. A distanza di 30 anni, i Blues londinesi trovano ancora uno spazio in un videoclip musicale, sempre di Damon Albarn. Ma stavolta, niente britpop. Il cantante britannico porta avanti il suo progetto musicale in "2D". Si tratta dei Gorillaz e l'inedito del prossimo album in uscita: The Manifesto con il featuring del rappert argentino Trueno.

The Manifesto: Trueno con la nuova Total 90 del Chelsea — Un sound completamente inaspettato, soprattutto se si pensa all'evoluzione del progetto musicale animato di Damon Albarn e del fumettista Jamie Hewlett. Ma è probabilmente quell'alternative hip hop che ha reso i Gorillaz un gruppo sorprendente. La nuova canzone, pubblicata giorno 8 ottobre, funziona davvero come "manifesto" del prossimo album (il 20 marzo 2026) dal titolo The Mountain.

Così The Manifesto rappresenta la possibilità di spaziare anche nella trap latina, oltre a ripercorrere il rap statunitense (con l'inserimento di una strofa del compianto Proof). Ma come Albarn ci ha abituato, ogni occasione è buona per buttare il suo Chelsea all'interno della propria produzione musicale. Esattamente come 30 anni fa con quella prima pagina in Country House, i londinesi in blu trovano spazio nel nuovo singolo.

A citare però il Chelsea, non è direttamente Albarn, ma il rapper Trueno (pseudonimo di Mateo Palacios Corazzina). Musicista di Buenos Aires e classe 2002, ha deciso di indossare una maglia speciale nel videoclip di The Manifesto: si tratta della terza divisa dei Blues della stagione 2025-26. Ovvero, il kit della Nike che omaggia la leggendaria linea Total 90. Maglia semplice, ma al contempo elegante e potente, che ricalca uno stile storico dell'ultimo decennio del ventesimo secolo. Nessuno sponsor, ma solo il logo del marchio e lo stemma vintage del club londinese.

Musica, stile e calcio. La risposta Blues agli Oasis del Manchester City — Sì la battaglia del britpop è stata anche un confronto calcistico. Come ripetuto, il Chelsea ha Albarn, i suoi Blur e Gorillaz; gli Oasis - colleghi e rivali negli anni Novanta -, invece, erano ben radicati nella cultura underground della propria città a nord dell'Inghilterra, fieramente industriale e alternativa al polo finanziario della capitale. Per Liam e Noel Gallagher, i colori calcistici sono quelli del Manchester City.

Proprio nell'anno della loro reunion, gli Oasis hanno dato al via ad un merchandising del tour con maglie speciali che ricordano le vecchie divise della Blue Moon. Nonostante la riappacificazione tra i fratelli mancuniani e il frontman londinese, la contrapposizione sembra essere ancora netta: Citizens e linea d'abbigliamento targata Adidas da un lato; Blues e Nike dall'altro. Magari la battaglia del britpop sarà finita da un pezzo, ma possiamo ancora goderci questi musicisti che hanno rappresentato una generazione e continuano ad essere dei trendsetter.