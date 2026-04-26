Oggi l'Eredivisie ha dato un nuovo verdetto. L'Heracles Almelo è ufficialmente retrocesso in Eerste Divisie (Serie B olandese) a seguito del KO casalingo contro il Volendam. Una sconfitta, però, arrivata nel peggiore dei modi, ovvero per sospensione della partita a seguito di disordini provocati dai tifosi bianconeri. Fatale anche la vittoria dell'Excelsior sull'Utrecht. Una stagione cominciata male e terminata ancora peggio.

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Tristan van Gilst durante il primo tempo della partita (Fonte Twitter)

Eredivisie, petardi in campo e fumogeni: Heracles retrocede dopo la sospensione della partita

A seguito della netta vittoria dell'Excelsior sull'Utrecht (5-0), l' Heracles sapeva fin dall'inizio di dover vincere, altrimenti la retrocessione sarebbe stata ufficiosa, o addirittura ufficiale in caso di sconfitta. Questo scenario apocalittico si è rivelato un buon incentivo e i bianconeri hanno iniziato alla grande, creando una buona occasione con Alec. Ma dopo i primi dieci minuti, gli ospiti hanno preso l'iniziativa e Remkoè stato costretto a intervenire più volte.

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Dopo l'intervallo, però, l'esperto portiere ha dovuto cedere. Inizialmente ha parato un tiro di Anthony Descotte, ma la respinta è finita proprio sui piedi del belga, che l'ha insaccata senza problemi. A quel punto, la fiducia della squadra di casa si è affievolita e il Volendam ne ha approfittato segnando il 2-0 con Robert Mühren dopo poco più di un'ora di gioco.

La frustrazione dei tifosi si è manifestata nove minuti prima della fine con il lancio di fumogeni in campo e petardi. Di conseguenza, la partita è stata temporaneamente sospesa. Altri tifosi dell'Heracles hanno reagito con rabbia allo spettacolo pirotecnico, intonando cori di "Vergogna!". La sospensione è durata ben venti minuti, poi la partita è termina 2-0, risultato che ha condannato i bianconeri alla retrocessione a tre giornate dalla fine.

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