Heracles-Excelsior Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

Heracles-Excelsior: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 09:31)

La sfida tra Heracles Almelo e Excelsior Rotterdam, valida per la 28ª giornata di Eredivisie, rappresenta un vero e proprio scontro diretto nella parte bassa della classifica. In palio ci sono punti pesantissimi in chiave salvezza, con entrambe le squadre chiamate a invertire un trend negativo

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Qui Heracles — L’Heracles Almelo vive un momento estremamente delicato: la squadra occupa l’ultima posizione in classifica e arriva da una lunga serie senza vittorie. Il rendimento recente è stato molto negativo, con pochi punti raccolti e difficoltà evidenti soprattutto in fase difensiva. Il fattore campo potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio, ma serve una svolta immediata per riaprire la corsa salvezza.

Qui Excelsior — Non se la passa molto meglio l’Excelsior Rotterdam, che si trova appena sopra la zona più calda della classifica. Anche gli ospiti arrivano da una serie negativa, con diverse sconfitte consecutive che hanno complicato la situazione. Il rendimento esterno non è stato brillante e la squadra è chiamata a reagire per mantenere un margine sulle inseguitrici.

Probabili formazioni — Heracles (4-2-3-1): Pasveer; Wieckhoff, Mirani, Hoorenbeeck, Mesik; Zamburek, Bozinovki; Ahlstrand, Hrustic, Unuvar; Gilst. Allenatore: Ernest Faber

Excelsior (4-3-3): Van Gassel; Bronkhorst, Widell, Meissen, Zagre; Schouten, Hartjes, Yegoian; Fernandes, Naujoks, De Regt. Allenatore: Ruben den Uil

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