Robin Van Persie è stato aspramente criticato nelle ultime settimane. Le ultimissime uscite avevano fatto preoccupare sensibilmente i tifosi al punto da chiederne l'esonero prima di Utrecht-Feyenoord. Ora, intanto la squadra è seconda in classifica, sebbene rimanga molto lontana dal PSV Eindhoven.
IL RISCATTO
Eredivisie, i tifosi chiedono l’esonero di Van Persie ma il suo Feyenoord vince ed è secondo
Lo striscione dei tifosi: "Van Persie out"—
Tramite uno striscione con "RvP out" in bella vista, i tifosi della squadra olandese non hanno mancato di mostrare tutto il loro disappunto per una stagione che non sta "entusiasmando". Prima del successo di misura contro l'Utrecht ora tredicesimo, i biancorossi avevano ottenuto solamente due vittorie in 10 gare. Insomma, un numero decisamente poco piacevole tale da spingere i supporters alla contestazione non troppo velata. La vittoria numero tredici nel campionato olandese è arrivata al termine di una gara che ha visto il Feyenoord chiudere in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Rodriguez.
La stagione "finita" del Feyenoord nei numeri—
La compagine allenata da Van Persie ha raccolto 42 punti prendendosi la seconda piazza della classifica. Il distacco, come detto però, rimane ampio dato il -14 dal PSV che sta facendo un campionato a parte e deve giocare ancora la sua partita.
In Europa League le cose sono andate decisamente peggio. Il Feyenoord ha chiuso la League Phase con soli 6 punti in 8 gare piazzandosi ventinovesimo. Dunque una eliminazione precoce che spiega i malumori nella piazza.
Agli olandesi non resta altro che onorare il campionato non avendo altre competizioni per cui gareggiare. Una stagione abbastanza avara di soddisfazioni sembra finita già a gennaio. Pesa, infatti, persino l'eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa d'Olanda 2-3 contro l'Heerenveen.
