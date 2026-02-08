Van Persie si toglie qualche sassolino dalla scarpa con la vittoria per 1-0 sull'Utrecht e rilancia il Feyenoord al secondo posto in classifica. I tifosi ne chiedevano l'esonero.

Francesco Lovino Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 17:02)

Robin Van Persie è stato aspramente criticato nelle ultime settimane. Le ultimissime uscite avevano fatto preoccupare sensibilmente i tifosi al punto da chiederne l'esonero prima di Utrecht-Feyenoord. Ora, intanto la squadra è seconda in classifica, sebbene rimanga molto lontana dal PSV Eindhoven.

Lo striscione dei tifosi: "Van Persie out" — Tramite uno striscione con "RvP out" in bella vista, i tifosi della squadra olandese non hanno mancato di mostrare tutto il loro disappunto per una stagione che non sta "entusiasmando". Prima del successo di misura contro l'Utrecht ora tredicesimo, i biancorossi avevano ottenuto solamente due vittorie in 10 gare. Insomma, un numero decisamente poco piacevole tale da spingere i supporters alla contestazione non troppo velata. La vittoria numero tredici nel campionato olandese è arrivata al termine di una gara che ha visto il Feyenoord chiudere in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Rodriguez.

La stagione "finita" del Feyenoord nei numeri — La compagine allenata da Van Persie ha raccolto 42 punti prendendosi la seconda piazza della classifica. Il distacco, come detto però, rimane ampio dato il -14 dal PSV che sta facendo un campionato a parte e deve giocare ancora la sua partita.

In Europa League le cose sono andate decisamente peggio. Il Feyenoord ha chiuso la League Phase con soli 6 punti in 8 gare piazzandosi ventinovesimo. Dunque una eliminazione precoce che spiega i malumori nella piazza.

Agli olandesi non resta altro che onorare il campionato non avendo altre competizioni per cui gareggiare. Una stagione abbastanza avara di soddisfazioni sembra finita già a gennaio. Pesa, infatti, persino l'eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa d'Olanda 2-3 contro l'Heerenveen.