Alla Johan Cruijff Arena, nel debutto della fase a gironi di UEFA Champions League, i Lancieri, guidati dal nuovo allenatore Johnny Heitinga, presentano una rosa rinnovata. Chivu punterà sull'esperienza e sulla potenza fisica dei suoi giocatori

Stefano Sorce 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 16:46)

Il 17 settembre 2025, la Johan Cruijff Arena di Amsterdam ospiterà una sfida di grande prestigio: l'Ajax affronterà l'Inter nel debutto della fase a gironi della UEFA Champions League. I Lancieri, tornati nella massima competizione europea dopo un'assenza di due stagioni, si presentano con una rosa rinnovata e un nuovo allenatore, Johnny Heitinga, subentrato a Francesco Farioli. Nonostante un avvio positivo in Eredivisie, con tre vittorie e due pareggi, la squadra è ancora alla ricerca di un equilibrio tattico, soprattutto a centrocampo, dove la partenza di Henderson ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Dall'altra parte, l'Inter arriva ad Amsterdam reduce da due sconfitte consecutive in Serie A: quella interna contro l'Udinese e quella per 4-3 contro la Juventus. Nonostante le difficoltà recenti, la squadra di Cristian Chivu vanta una rosa di grande esperienza internazionale e ambisce a riscattarsi in Europa. Per analizzare la sfida e le dinamiche delle due squadre, abbiamo intervistato Willem Vissers, giornalista sportivo olandese di spicco, noto per il suo lavoro presso de Volkskrant. Vissers è apprezzato per le sue analisi approfondite e per la capacità di raccontare lo sport attraverso le storie umane dei protagonisti.

COMO, ITALIA - 24 LUGLIO: L'allenatore dell'Ajax Johnny Heitinga dà istruzioni ai suoi giocatori durante la partita della Como Cup tra Ajax e Celtic FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 luglio 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"L'Ajax non gioca bene e sta cercando ancora il suo equilibrio" — Come si sta preparando l'Ajax a questa sfida contro l’Inter, sia fisicamente che mentalmente?

"Per l’Ajax è una partita molto interessante. Hanno tanti giocatori nuovi, un nuovo allenatore e, fino ad ora, hanno avuto un calendario piuttosto facile. Questa è la loro prima vera partita difficile".

Quali sono i punti di forza principali della squadra in questo momento?

"Al momento, l’Ajax non ha veri punti di forza. Non gioca bene e tutti i tifosi sono curiosi di vedere la squadra contro un grande avversario come l’Inter".

C’è un giocatore che potrebbe essere considerato la chiave tattica del match?

"L'allenatore Heitinga sta ancora cercando equilibrio a centrocampo. L’Ajax voleva acquistare un “6”, un mediano difensivo, dopo l’addio di Henderson, ma alla fine hanno preso James McConnell dal Liverpool. Forse lui potrebbe diventare un fattore chiave, ma è appena arrivato".

Ajax-Inter: "Heitinga finora ha cambiato molto. Serve la spinta dell'Amsterdam Arena" — Quali debolezze o fragilità potrebbe cercare di sfruttare l’Inter?

"La ricerca di equilibrio a centrocampo è la chiave per il loro successo. Ci sono buoni giocatori, come Klaassen, Taylor e altri, ma è difficile ipotizzare la formazione migliore".

Come pensi sarà il probabile undici titolare dell’Ajax?

"Finora Heitinga ha cambiato molto. Potrebbe essere lo stesso della scorsa settimana contro il PEC Zwolle. Forse Sutalo giocherà. mentre Berghuis è out per infortunio".

Quali giocatori dell’Inter sono i più temuti nello spogliatoio dell’Ajax?

"Penso che sia la forza fisica dell’Inter in generale. L’Ajax ha molti giocatori di statura contenuta. L’Inter è una squadra forte e fisicamente imponente. Ovviamente Dumfries, che di solito è uno dei migliori anche in nazionale. E poi Lautaro Martinez e Calhanoglu".

Che tipo di atmosfera possiamo aspettarci ad Amsterdam in vista della partita?

"L’atmosfera nello stadio è positiva attualmente, molto meglio rispetto a qualche anno fa. L'Amsterdam Arena sarà esaurito".