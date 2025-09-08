Il Presidente del Fenerbahce ha rilasciato al quotidiano sportivo turco Fanatik una lunga intervista, spiegando per la prima volta le cause dell'addio

Filippo Montoli 8 settembre - 10:15

Il Presidente del Fenerbahce Ali Koç ha raccontato i motivi dell'esonero di Mourinho. Per lo Special One, la sconfitta con il Benfica e quindi l'eliminazione dai playoff di Champions League sono stati fatali. Non è stato però l'uscita in sé, spiega il numero uno del club turco, quanto il modo in cui è avvenuta: "Crediamo che questa squadra debba giocare meglio". Ecco tutte le dichiarazioni di Koç sull'esonero di Mourinho.

Koç su Mourinho: "Separarsi da un amico è difficile, ma andava fatto" — Sono passate meno di due settimane dalla partita di ritorno dei playoff di Champions League tra Benfica e Fenerbahce. L'1-0 finale, dopo lo 0-0 dell'andata, è costato caro a Mourinho. Il portoghese è stato esonerato un paio di giorni dopo e adesso è il presidente Koç a spiegarne i motivi. Uscire con il Benfica è accettabile, ma non lo è farlo in quel modo secondo lui: "Mi ha dato l'impressione di vedere lo stesso gioco dell'anno scorso. Ci separiamo perché pensiamo che si debba giocare meglio con questa rosa".

Koç sa che con Mourinho il gioco sarebbe stato maggiormente difensivo, ma aveva chiesto qualcosa di più verso la fine della passata stagione: "Avevamo detto che avrebbe dovuto giocare con più spinta offensiva. È nella nostra genetica arrivare a fare 99 punti e 99 gol in campionato". Nel 2024/2025, primo anno del portoghese, il Fenerbahce arrivò "solo" a 84 punti e 90 gol. La separazione non sembra però essere arrivata in malo modo, almeno per quanto riferisce il presidente: "È stato un addio doloroso. Tra di noi c'era alchimia, i risultati lo dimostrano. Separarsi da qualcuno che prima di tutto è un amico è stato duro".

Il club turco è ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Il presidente ha già fatto sapere che se dovesse essere locale, allora la scelta ricadrebbe su Ismail Kartal. Koç però sembra intenzionato a puntare ancora su un tecnico europeo per via dei tanti stranieri in rosa. "Spalletti ha detto che quest'anno non vuole allenare. Escludo nomi portoghesi. Siamo orientati soprattutto verso allenatori tedeschi", ha concluso il presidente.