A Vancouver è scoppiata la Müller mania. Questa notte il calciatore tedesco ha fatto il suo esordio con la sua nuova squadra, i Vancouver Whitecaps. La prima partita dell'ex Bayern, però, ha un sapore agrodolce: entrato in campo al sessantunesimo minuto, con il suo team in vantaggio di 1-0, Thomas Müller ha segnato dopo pochissimi minuti, ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco. Il destino è stato beffardo nel finale, dato che Houston Dynamo ha pareggiato in pieno recupero grazie alla rete di Da Lima Junior. Al Campione del Mondo tedesco tutti i tifosi hanno dimostrato grande affetto appena entrato: lo stadio, infatti, era tutto per lui dal suo ingresso in campo.
Nuova sfida
Esordio agrodolce per Müller in Mls: gol annullato e pareggio in pieno recupero
Le parole di Müller a fine partita—
Dopo tanti anni nel calcio europeo, questa è la prima esperienza di Müller in un nuovo continente. Il calciatore tedesco, al termine del match, ha parlato tanto - e soprattutto - del clima che ha respirato nel suo nuovo stadio e del calore dei tifosi: "Ho sentimenti contrastanti, il risultato è deludente ad essere onesti. Ho avuto comunque subito il mio momento, ho sognato ed il pubblico è impazzito. Sono felice di essere qui, i tifosi sono stati fantastici, ma avremmo dovuto vincere, avevamo grandi opportunità".
Verso i playoff—
Con questo pareggio, gli Whitecaps sono scesi al terzo posto nella Western Conference. Con 46 punti, la squadra canadese tiene comunque a debita distanza i Seattle Sounders, al momento fermi a 41. Primeggia in classifica San Diego, con 52 punti raccolti in 27 partite. I playoff sono un obiettivo assolutamente alla partita della squadra di Müller, che potrà vantare un importante jolly nei momenti in cui il pallone diventerà pesante, bollente, e indomabile nei momenti più accesi delle sfide.
