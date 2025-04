Espanyol, la denuncia contro Aguado: la discoteca ha cancellato le registrazioni della vicenda

La situazione per Alvaro Aguado si fa sempre più delicata. Il giocatore dell'Espanyol è finito al centro della cronaca per un caso di violenza sessuale avvenuta lo scorso 23 giugno alla discoteca Opium di Barcellona in occasione della festa di promozione della squadra catalana. Secondo El Periodico, a denunciare i fatti sarebbe stata una cameriera che, come ha raccontato, sarebbe stata violentata nei bagni del locale. La ragazza, come lei stessa ha dichiarato, non ha allertato subito i Mossos d'Esquadra perché "temeva per la sua situazione lavorativa e non si vedeva abbastanza forte per farlo e affrontare un processo giudiziario".