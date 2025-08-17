Aspettando che la partita di questa sera inizi, ecco le statistiche del match che metterà di fronte biancoblù e Colchoneros

Jacopo del Monaco 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 12:26)

Si avvicina alla chiusura la prima giornata della Liga spagnola e la partita tra l'Espanyol e l'Atlético Madrid chiuderà il turno. La sfida di questa sera inizierà alle ore 21:30 presso lo Stadio Livens Jean Louis di Cornella e, in attesa del fischio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club spagnoli.

Espanyol-Atlético Madrid, i precedenti L'incontro di questa sera darà ufficialmente il via alle stagioni dei due club, allenati rispettivamente da Manolo Gonzalez e da Diego Simeone. Le prime partite tra la squadra catalana e quella della capitale spagnola risalgono alla stagione 1925/1926, quando i loro cammini in Copa del Rey si sono incrociati ai quarti di finale. Questa sera i Blanquiazules ed i Colchoneros si affronteranno per la 186ª volta nella loro storia, con la squadra ospite che ha vinto 96 partite e ne ha pareggiate 36. L'Espanyol ha ottenuto 53 vittorie e l'ultima risale al 4 maggio 2019, quando hanno battuto l'Atlético grazie all'autogol di Diego Godin ed alla doppietta di Borja Iglesias. Per quanto riguarda i gol, l'Atlético ne ha segnati 354, mentre i catalani 250.

Le statistiche in campionato Nella massima competizione spagnola, Espanyol ed Atlético si sono affrontate 164 volte e, anche in questo caso, la squadra del Cholo Simeone ha le statistiche dalla sua parte: 83 vittorie, 34 pareggi e 47 sconfitte. Nelle ultime due stagioni in Liga in cui le due squadre si sono affrontate, tutti i match sono finiti in parità. I Colchoneros, infatti, non vincono contro i biancoblù dal 2-1 del 17 aprile 2022. Considerando soltanto le partite di campionato in Catalogna, i precedenti sono 82 e l'Espanyol, questa volte, può fare affidamento sulle statistiche grazie alle sue 39 vittorie, nove in più di quelle della squadra ospite di stasera, mentre i pareggi sono stati 15.