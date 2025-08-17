derbyderbyderby calcio estero Espanyol-Atlético Madrid, statistiche e precedenti tra i due club

Espanyol-Atlético Madrid, statistiche e precedenti tra i due club

Espanyol-Atlético Madrid, statistiche e precedenti tra i due club - immagine 1
Aspettando che la partita di questa sera inizi, ecco le statistiche del match che metterà di fronte biancoblù e Colchoneros
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Si avvicina alla chiusura la prima giornata della Liga spagnola e la partita tra l'Espanyol e l'Atlético Madrid chiuderà il turno. La sfida di questa sera inizierà alle ore 21:30 presso lo Stadio Livens Jean Louis di Cornella e, in attesa del fischio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club spagnoli.

Espanyol-Atlético Madrid, i precedenti

Espanyol-Atlético Madrid, statistiche e precedenti tra i due club- immagine 2
Barcellona, Spagna - 4 maggio 2019: Borja Iglesias esulta dopo il gol contro l'Atlético Madrid. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)
—  

L'incontro di questa sera darà ufficialmente il via alle stagioni dei due club, allenati rispettivamente da Manolo Gonzalez e da Diego Simeone. Le prime partite tra la squadra catalana e quella della capitale spagnola risalgono alla stagione 1925/1926, quando i loro cammini in Copa del Rey si sono incrociati ai quarti di finale. Questa sera i Blanquiazules ed i Colchoneros si affronteranno per la 186ª volta nella loro storia, con la squadra ospite che ha vinto 96 partite e ne ha pareggiate 36. L'Espanyol ha ottenuto 53 vittorie e l'ultima risale al 4 maggio 2019, quando hanno battuto l'Atlético grazie all'autogol di Diego Godin ed alla doppietta di Borja Iglesias. Per quanto riguarda i gol, l'Atlético ne ha segnati 354, mentre i catalani 250.

Le statistiche in campionato

Espanyol-Atlético Madrid, statistiche e precedenti tra i due club- immagine 3
Madrid, Spagna - 28 agosto 2024: Brian Olivan dell'Espanyol e Marcos Llorente dell'Atlético Madrid. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)
—  

Nella massima competizione spagnola, Espanyol ed Atlético si sono affrontate 164 volte e, anche in questo caso, la squadra del Cholo Simeone ha le statistiche dalla sua parte: 83 vittorie, 34 pareggi e 47 sconfitte. Nelle ultime due stagioni in Liga in cui le due squadre si sono affrontate, tutti i match sono finiti in parità. I Colchoneros, infatti, non vincono contro i biancoblù dal 2-1 del 17 aprile 2022. Considerando soltanto le partite di campionato in Catalogna, i precedenti sono 82 e l'Espanyol, questa volte, può fare affidamento sulle statistiche grazie alle sue 39 vittorie, nove in più di quelle della squadra ospite di stasera, mentre i pareggi sono stati 15.

