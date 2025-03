Clamoroso in League One: espulso un giocatore dopo soli 7 secondi

Pronti. Via. E la partita subisce subito una svolta inaspettata. Nella sfida tra Peterborough e Shrewsbury Town, valida per la 34ma giornata della League One (Serie C inglese) si è verificato un episodio clamoroso. Dopo soli 7 secondi dal fischio di inizio il capitano della squadra ospite, John Marquis , ha rimediato un cartellino rosso per una gomitata al volto nel primo contrasto della partita. Un episodio che ha fatto entrare il 32 enne nella poco fortunata lista dei calciatori protagonisti delle espulsioni più rapide della storia.

Marquis, che disastro! Espulsione record

Peterborough - Shrewsbury Town verrà ricordata per una delle espulsioni più rapide della storia del calcio. Al Weston Homes Stadium, sono bastati 7 secondi per accendere la sfida. Protagonista, in negativo, è stato John Marquis, centravanti e capitano della squadra ospite, che ha colpito con una gomitata il difensore avversario Sau Hughes durante un contrasto aereo. L'arbitro non ha avuto esitazioni: cartellino rosso per il 32 e Shrewsbury Town in 10. Una pazzia che è costata caro alla squadra allenata da Gareth Ainsworth, tanto che nemmeno 10 minuti dopo ha subito la rete dell'1-0. Alla fine la partita è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Un risultato che mette in grande difficoltà i Blues, ultimi in classifica con 27 punti. "Non era un intervento da rosso" - ha commentato Ainsworth nel post partita - "John è devastato nello spogliatoio. Non ha cercato di colpire l’avversario con il gomito, ha solo provato a proteggere la posizione. C’è una differenza enorme tra un gesto pericoloso e un’aggressione volontaria”. Non sono mancate poi parole dure nei confronti del direttore di gara la cui decisione sarebbe stata influenzata alla richiesta dell'espulsione da parte del pubblico: "I tifosi chiedevano l’espulsione, la panchina era su tutte le furie. Il direttore di gara si è trovato sotto pressione, ma un cartellino giallo sarebbe stato più appropriato.”