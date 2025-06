Estonia-Israele, il pronostico di DDD. Si gioca nel girone dell’Italia

Estonia-Israele, il pronostico della nostra redazione di DDD sul match valevole per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gennaro Dimonte 5 giugno - 12:50

Estonia e Israele si sfidano nella terza giornata del girone I di qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel teatro dello stadio Le Coq di Tallinn, l'obiettivo per entrambe è di cercare di tenere testa alla Norvegia e all'esordiente Italia in questa competizione. Si gioca venerdì 6 giugno alle 20:45 nella capitale estone, con gli Azzurri interessati al punteggio. Questo il pronostico e l'analisi di questo match secondo la redazione di DerbyDerbyDerby.

PARIGI, FRANCIA - 14 NOVEMBRE: Ran Ben Shimon, allenatore della Nazionale di Israele, durante il match di Nations League contro la Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Come arrivano le due squadre — Il percorso dell'Estonia non è stato uniforme per ora. Una sconfitta di misura contro Israele e un successo altrettanto risicato contro la Moldavia, con quattro gol segnati e altrettanti subiti. Questo aiuta a capire l'imprevedibilità di questa selezione in un girone molto equilibrato come l'I. Nella storia di questa nazione non c’è finora nessuna partecipazione al Mondiale.

Israele che segue le orme degli estoni, con la vittoria proprio contro i prossimi avversari nella prima giornata a Debrecen e il 2-4 subito dalla Norvegia di Haaland. I ragazzi allenati da Shimon non hanno un buon feeling con le squadre di livello superiore ma si fanno rispettare con quelle dal ranking più basso. La retrocessione in Lega C di Nations League non ha scalfito la crescita costante ma non troppo elevata della selezione israeliana.

I giocatori chiave — Rauno Sappinen è il terminale offensivo dell'Estonia e in questo momento il giocatore con più reti in Nazionale, 13 in 56 presenze. La punta del Flora Tallinn è stato tra i protagonisti del 2-3 in Moldavia e potrebbe incidere ancora. Attenzione particolare anche verso Mattias Kait, centrocampista con un trascorso nelle giovanili del Fulham, e Rasmus Peetson, terzino del Levadia Tallinn.

L'estro di Mohammad Abu Fani sarà sicuramente utile a Israele. Il fantasista del Ferencvaros accenderà la luce sul terreno di gioco con la sua tecnica sopraffina. Qualità in attacco per gli israeliani con la velocità di Manor Solomon, ala 26enne del Tottenham in prestito al Leeds. Il centrocampista Dor Peretz è l'unica conoscenza italiana di questa selezione: ha giocato nel Venezia.

Estonia-Israele, i precedenti — La sfida più recente giocata poche settimane fa è terminata 2-1 per Israele, i precedenti con l’Estonia sono solo tre dal 2006 a oggi. In tutti e tre l’esito del match è finito in favore degli israeliani, con lo 0-1 del 2006 e lo 0-4 del 2007 che ha portato la nazione a un punto da una storica qualificazione agli Europei. Il computo totale delle tre partite giocate finora è 7-1. Sia Estonia che Israele non hanno mai raggiunto la fase principale di un campionato europeo.

Estonia-Israele, le probabili formazioni — ESTONIA (4-2-3-1): Hein, Peetson, Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk; Kait, Poom; Soomets, Yakovlev, Sinyavskyi; Sappinen. Allenatore: Jurgen Henn.

ISRAELE (4-3-3): Peretz, Dasa, Nachmias, Shlomo, Goldberg; Revivo, Jaber, Abu Fani; Solomon, Biton, David. Allenatore: Ran Ben Shimon.

Estonia-Israele, il pronostico di DDD — Visto il modo di giocare e i risultati conseguiti nelle ultime partite, ci si aspetta un match molto aperto e pieno di reti tra Estonia e Israele. La qualità degli ospiti è sicuramente più alta rispetto a quella degli estoni ma in questo tipo di incontri tutto può accadere. Particolare attenzione è rivolta ai giocatori che possono deciderla in un senso e nell'altro, imprevedibilità che potrebbe giocare un brutto scherzi ai tifosi di entrambe le nazioni. Per quanto riguarda un risultato esatto, ci sentiamo di premiare gli israeliani con un bel 1-3.

PRONOSTICO: 2 + GOAL