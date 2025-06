Kean out per infortunio: l’Italia perde un altro attaccante

Spalletti, oltre all'emergenza in difesa, dovrà occuparsi anche dei problemi in attacco

Federico Grimaldi 5 giugno - 11:02

Brutte notizie per la Nazionale italiana: Moise Kean è stato costretto ad abbandonare il ritiro azzurro a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante, reduce dalla convocazione per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, farà rientro a Firenze per iniziare subito le terapie e valutare i tempi di recupero. L'Italia sarà costretta ad affrontare la Norvegia senza il suo attaccante più prolifico. Dopo i guai in difesa, si aggiunge anche questo tassello, che complica ancora di più il percorso della nazionale di Spalletti verso la qualificazione dei Mondiali del 2026.

Italia, Kean lascia il ritiro per un infortunio — Moise Kean ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, accusato durante l’allenamento di ieri. L’attaccante, convocato per i prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, non sarà dunque a disposizione per le partite contro Moldova e Norvegia.

Una brutta notizia per lo staff tecnico azzurro, che perde un’alternativa importante in attacco. Kean, infatti, aveva ritrovato fiducia e continuità con la maglia della Fiorentina, dimostrando in stagione di essere tornato ad alti livelli, sia per impatto fisico che per capacità realizzativa.

Il giocatore farà ora ritorno a Firenze, dove inizierà immediatamente le terapie e sarà seguito dallo staff medico viola. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di recupero. Un’assenza pesante per l’Italia, che puntava anche su di lui per dare profondità e soluzioni al reparto offensivo.