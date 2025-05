Moise Kean non dimentica. E quando si presenta l’occasione per pareggiare i conti, lo fa a modo suo: con un gol pesante e un’esultanza che è tutto fuorché casuale. L’attaccante della Fiorentina, autore del 3-2 nel finale della sfida contro il Bologna, ha celebrato la rete con la “Griddy Dance”, ballandola provocatoriamente a pochi centimetri dal volto di Emil Holm. Un gesto eccessivo per alcuni, ma che ha dietro una storia.