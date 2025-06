Estonia-Norvegia, il pronostico di DDD. Goleada degli scandinavi?

Estonia-Norvegia, il pronostico della redazione di DerbyDerbyDerby per questa sfida che interessa da vicino anche l'Italia.

Gennaro Dimonte 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 20:40)

Estonia e Norvegia si sfidano nella terza giornata del girone I di qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel teatro dello stadio Le Coq di Tallinn, si giocherà un match che si prospetta pieno di reti. Italia che a questo punto deve sperare in un passo falso degli scandinavi dopo il pesante 3-0 subito a Oslo. Si gioca lunedì 9 giugno alle 20:45 nella capitale estone. Questo il pronostico e l'analisi di questo match secondo la redazione di DerbyDerbyDerby.

Come arrivano le due squadre — Il percorso dell'Estonia non è stato uniforme per ora. Due sconfitte, di cui una di misura nel già doppio confronto contro Israele, e un successo altrettanto risicato contro la Moldavia. Le cinque reti segnate e le sette subite aiutano a capire l'imprevedibilità di questa selezione in un girone molto equilibrato come l'I. Nella storia di questa nazione non c’è finora nessuna partecipazione al Mondiale.

Norvegia galvanizzata dal clamoroso, per la larghezza del risultato, 3-0 contro l'Italia che sta per il momento spalancando le porte verso la qualificazione e il primato. Tre vittorie in altrettanti incontri, dodici reti fatte e solo due subite. Questi numeri raccontano di una nazionale in continua crescita e con un potenziale offensivo enorme oltre a una finora sorprendente solidità in difesa.

I giocatori chiave — Rauno Sappinen è il terminale offensivo dell'Estonia e in questo momento il giocatore con più reti in Nazionale, 13 in 56 presenze. La punta del Flora Tallinn è stato tra i protagonisti del 2-3 in Moldavia e potrebbe essere l'unico spauracchio per la difesa norvegese. Attenzione particolare anche verso Mattias Kait, centrocampista con un trascorso nelle giovanili del Fulham, e Rasmus Peetson, terzino del Levadia Tallinn.

Chi per la Norvegia se non Erling Haaland? Il possente attaccante del Manchester City potrebbe avere l'occasione per segnare più di un gol in questo match. Antonio Nusa è la piacevole sorpresa di queste prime giornate e ha creato il panico contro l'Italia, Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid completa un trio offensivo da far invidiare alle top nazioni europee.

Estonia-Norvegia, i precedenti — Tre gli incroci tra queste due nazioni, tutte in amichevole, con un esito davvero sorprendente. Esattamente una vittoria a testa e un pareggio tra Estonia e Norvegia, con un incredibile equilibrio sin qui che ha prevalso anche se l'ultimo match risale a nove anni fa. Scandinavi che si sono imposti nel 2005 in terra estone, rivincita azzurronerobianca nel 2014 in trasferta. La sfida più recente, datata 2016, è terminata 0-0. Pochissimo i gol fatti nei tre precedenti: due a testa.

Estonia-Norvegia, le probabili formazioni — ESTONIA (4-2-3-1): Hein, Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskyi; Sappinen. Allenatore: Jurgen Henn.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland, Ryerson, Ajer, Lysaker Heggen, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. Allenatore: Stale Solbakken.

Estonia-Israele, il pronostico di DDD — Visto il modo di giocare e i risultati conseguiti nelle ultime partite, ci si aspetta un match molto aperto e pieno di reti tra Estonia e Norvegia. La qualità degli ospiti è sicuramente più alta rispetto a quella degli estoni ma in questo tipo di incontri tutto può accadere. Particolare attenzione è rivolta ai giocatori che possono deciderla in un senso e nell'altro, imprevedibilità che potrebbe giocare un brutto scherzo ai tifosi di entrambe le nazioni. Per quanto riguarda un risultato esatto, ci sentiamo di premiare i norvegesi con un bel 1-3.

PRONOSTICO: 2 + OVER 2.5