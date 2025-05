Europa League: Zwayer arbitra la finale, ma le polemiche non mancano

L'ufficiale di gara tedesco sarà accompagnato da: Mariani, Carlos del Cerro Grande, Stefan Lupp e Makkelie

Federico Grimaldi 12 maggio - 16:53

Nonostante un curriculum internazionale di alto livello, Felix Zwayerè un arbitro che non passa mai inosservato. La sua designazione per arbitrare la finale di Europa League 2025 tra Manchester United e Tottenham Hotspur ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi, esperti e addetti ai lavori. Le polemiche legate al suo passato, che include una sospensione per scandali di combine, continuano a essere al centro del dibattito. Sollevando al contempo interrogativi sulla sua imparzialità e sulla sua capacità di gestire una partita tanto delicata. United e Tottenham, pronte a lottare per un trofeo europeo, si troveranno a fare i conti non solo con la tensione della sfida. Ma anche con un arbitro che, nonostante la sua esperienza, resta al centro di numerosi dibattiti.

EILMELDUNG | Der deutsche Fifa-Schiedsrichter Felix Zwayer bekommt das Europa League #TOTMANU

Damit bekommt der Berliner nach seinem sehr guten Halbfinale die Kirsche auf der Sahnetorte. Sein VAR-Eingriff wurde von der UEFA neutral und ohne Abzug gelassen. Note 1 😉💪 pic.twitter.com/5hZjlztJ9F

— IG Schiedsrichter (@IgSchiri) May 12, 2025

Felix Zwayer arbitra la finale di Europa League 2025: tra esperienza e polemiche — Felix Zwayer, arbitro tedesco di grande esperienza, dirigerà la finale di Europa League 2025 tra Manchester United e Tottenham Hotspur, che si giocherà allo stadio San Mamés di Bilbao. La sua carriera è segnata da numerosi successi in competizioni internazionali, come le finali della UEFA Nations League e le partite di Champions League. Nonostante la sua indiscutibile esperienza, Zwayer continua a essere al centro di polemiche legate a eventi passati. Nel 2005, infatti, fu coinvolto in uno scandalo di partite truccate che lo portò a una sospensione di sei mesi. La sua partecipazione al caso, in cui accettò una mazzetta per influenzare il risultato di una partita, ha lasciato un segno sulla sua carriera e continua a essere un tema caldo nel dibattito pubblico.

Le polemiche sono riaffiorate anche recentemente, quando, durante una partita tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco nel 2021, Zwayer fu accusato di aver preso decisioni controverse, che portarono alla sconfitta del Dortmund. Il giovane Jude Bellingham, centrocampista del Dortmund, criticò apertamente l'arbitro. Ricordando il suo passato legato al caso di combine, suscitando un’ondata di discussioni e indagini disciplinari. Tuttavia, nonostante queste polemiche, la UEFA ha continuato a confermare la sua fiducia in Zwayer, designandolo per partite di grande rilievo.

Al suo fianco per questa finale ci saranno esperti assistenti: Fabio Mariani e Stefan Lupp, con Carlos del Cerro Grande come assistente VAR. Il quarto ufficiale sarà l’olandese Danny Makkelie. Questo team di arbitri di alto livello è stato scelto per gestire con competenza e precisione una finale che si preannuncia intensa. Nonostante le controversie passate, la designazione di Zwayer dimostra la sua importanza e fiducia nel panorama arbitrale internazionale. Ma non mancherà di suscitare discussioni anche durante la partita, con gli occhi dei tifosi e degli esperti sempre puntati su di lui.