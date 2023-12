Felix Zwayer, un arbitro molto quotato al derby di Amburgo: ma finisce sotto accusa….

Per Felix Zwayer, arbitro in ascesa in Germania, il 110' derby cittadino di Amburgo è stato il primo ed è stato al centro dell'attenzione più di quanto avrebbe voluto.

Antonino Domsambataro

C'è stata grande gioia al Millerntor di Amburgo per l'autogol farsesco di Daniel Heuer Fernandes che ha portato il risultato sul 2-0, gioia almeno per i tifosi del St. Pauli. Tuttavia, le immagini televisive hanno mostrato che il rinvio, che l'Amburgo aveva effettuato in modo così goffo, avrebbe dovuto essere ripetuto. Il motivo: al momento dell'esecuzione due giocatori del St. Pauli si trovavano all'interno dell'area dei sedici metri.

Questo non assolve Guilherme Ramos dal suo passaggio a porta vuota, che ha portato al tentativo di salvataggio del tutto fallito del portiere, ma il VAR avrebbe dovuto vedere questa scena e punirla con un nuovo rinvio senza convalidare il gol. Le immagini televisive mostrano chiaramente che avrebbe dovuto essere effettuato un altro controllo approfondito: Karol Mets del St. Pauli ha spinto Jonas Meffert a terra all'altezza del collo con il braccio.

Meffert descrive la scena in questo modo: "Sono l'ultima persona a lasciarsi andare in una situazione come questa, ma lui mi viene incontro con la mano tesa". Questa descrizione del centrocampista dell'Amburgo è chiaramente confermata dalle inquadrature, e il 29enne ne è certo: "Situazioni del genere vengono sempre fischiate a centrocampo. L'arbitro ha deciso diversamente".

