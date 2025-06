I numeri relativi alle presenze in Serie A e negli altri principali campionati europei dei convocati del Ct Carmine Nunziata e il confronto con le altre nazionali

Filippo Montoli 11 giugno - 16:59

Inizia questa sera, mercoledì 11 giugno, l'edizione 2025 dell'Europeo delle nazionali U21. Il torneo, ospitato dalla Slovacchia, è sempre un buon palcoscenico per scovare i talenti del futuro e rappresenta da sempre un trampolino di lancio per alcuni dei protagonisti. Con l'età media delle squadre dei principali campionati europei sempre più bassa, aumenta la presenza di calciatori con già un certo numero di presenze nella rispettiva massima serie. Ma come si posiziona l'Italia U21 in questa classifica?

I minuti giocati nei rispettivi campionati nazionali — Le cinque principali forze del torneo, ovvero Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna, possono vantare tra le proprie file un gran numero di giocatori schierati per molti minuti nelle rispettive massime serie. Considerando infatti solo questo dato, la posizione dei nostri Azzurrini non è delle migliori. Trainata dal duo veronese Coppola-Ghilardi e dal monzese Bianco, l'Italia U21 conta in totale 16.781 minuti giocati in Serie A. Oltre a loro però vi è chi può essere già considerato esperto per la squadra in cui milita e per le presenze europee. Si parla per esempio di Ruggeri dell'Atalanta e di Baldanzi e Pisilli della Roma.

Se si considerano solo i giocatori del rispettivo campionato nazionale, gli Azzurrini non occupano l'ultimo posto. Questo è occupato dall'Inghilterra con 12.156 minuti. Al terzo posto si trova la Germania con 19.805, poco distante dalla Francia con i suoi 20.883. Primo posto inavvicinabile per la Spagna, che arriva addirittura a 27.555 minuti.

I minuti giocati negli altri principali campionati europei — Quasi tutte hanno praticamente solo calciatori impiegati nei propri campionati nazionali, con alcune eccezioni. Per quanto riguarda questo dato, è la Francia a dominare la classifica. Les Blues hanno addirittura 8 convocati in forza negli altri principali campionati. Seguono Inghilterra con 3, Spagna con 2, mentre con 1 Germania e Italia. Gli Azzurrini che giocano all'estero (4 in totale, oltre a Kayode del Brentford) sono infatti tra campionati minori, come quello greco e quello svizzero, o in Championship. Altro punto di svantaggio rispetto alle altre Nazioni riguarda il minutaggio di questi giocatori. Kayode aggiunge al complessivo italiano solo 537 minuti, molto meno dei 4129 inglesi e dei più di 11 mila francesi. Se si trova di poco sotto alla Germania (698), può invece ritenersi migliore della Spagna, con i 467 minuti di Rafa Marín al Napoli e di Andrés Garcia all'Aston Villa.

Il bilancio dell'Italia U21 — In totale e contando solo i giocatori dei principali campionati, l'Italia non è quindi la Nazionale peggiore di questa classifica. L'ultimo posto è occupato dall'Inghilterra con 16.285 minuti. Gli Azzurrini sono di poco sopra con 17.318. Seguono Germania con 20.503, Spagna con 28.022 e Francia con 32.230. Al di là dei numeri complessivi, la grande differenza riguarda i minutaggi dei singoli. Italia, Germania e Inghilterra sono molto simili, avendo in rosa giocatori con molti minuti e altri con pochi. Spagna e Francia, invece, hanno la gran maggioranza dei giocatori con tanti minuti sulle gambe. Tra i motivi principali e più ovvi c'è il fatto di giocare per squadre di medio-bassa classifica. Anche l'Italia ha soprattutto calciatori di questo tipo, ma, rispetto alle altre Nazioni, vengono schierati per meno tempo.