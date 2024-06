Evergreen Ronaldo: doppietta con l’Irlanda ed Europeo nel mirino

Il prossimo 5 febbraio saranno 40 primavere, ma Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione, almeno per il momento, di appendere le scarpe al chiodo. L’attaccante dell’Al Nassr e della Nazionale portoghese parteciperà al suo 6°...

Il prossimo 5 febbraio saranno 40 primavere, ma Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione, almeno per il momento, di appendere le scarpe al chiodo. L'attaccante dell'Al Nassr e della Nazionale portoghese parteciperà al suo 6° europeo in carriera e dopo il successo ottenuto nell'edizione del 2016, sogna una fantastica doppietta, come quella realizzata in amichevole all'Irlanda.