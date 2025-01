Everton, Dyche esonerato a tre ore dal match di Fa Cup: Mourinho in pole

Nonostante il tumultuoso passato, Mourinho ha un curriculum invidiabile in Premier League.

Lorenzo Maria Napolitano 9 gennaio - 18:21

Alla guida dell'Everton dal 2023, Sean Dyche è stato sollevato dal suo incarico dopo la pessima prima parte di stagione da parte dei Toffees. La squadra di Liverpool è in preda ad una serie molto negativa di risultati e sta, infatti, lottando per non retrocedere: andazzo ben diverso da quelli che erano gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ciò che fa discutere sono i tempi della scelta, dato che tra tre ore l'Everton sarà impegnato nel terzo turno di Fa Cup contro il Peterborough United.

Leighton Baines e Seamus Coleman - come riporta il Daily Express - prenderanno a carico la partita: il primo è l'allenatore dell'Under-18 e guiderà la squadra, mentre lo storico capitano irlandese farà parte dello staff tecnico.

Visualizza questo post su Instagram

Chi sostituirà Dyche? Ipotesi Mourinho — "Il processo per nominare un nuovo manager è in corso e verrà fornito un aggiornamento a tempo debito", si legge nel comunicato diramato dall'Everton. Stando a quanto riportato (anche) da The Sun, il principale indiziato è José Mourinho, nonostante il tumultuoso passato con i Friedkin. D'altronde l'ex Inter ha un curriculum di tutto rispetto ed una grossa esperienza in Premier League. La meta, tra l'altro, dovrebbe anche essere apprezzata dal tecnico portoghese, che aveva già riaperto qualche mese fa ad un ritorno in Inghilterra.

La disastrosa stagione dell'Everton — L'Everton quest'anno è partito molto male, e non si è ancora ripreso al giro di boa della stagione. Al momento i Toffees contano 17 punti e sono sedicesimi in classifica. Ciò che preoccupa, però, è il solo punto di vantaggio che ha sull'Ipswich Town, che occupa l'ultimo gradino per retrocedere. Soprattutto, la reazione del Wolverhampton e la timida ripresa dello stesso Ipswich rischiano di far precipitare l'Everton verso il baratro.

Seamus Coleman, 37 anni, difensore dell'Everton e della nazionale irlandese. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)