Everton-Mansfield, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming live

Inizia il percorso in coppa del club di Premier League, che punta ad andare avanti il più possibile

Jacopo del Monaco 27 agosto - 10:16

Questa sera andrà in scena la partita tra l'Everton ed il Mansfield ed ecco dove si potrà vedere. L'incontro dell'Hill Dickinson Stadium, valevole per il secondo turno della Carabao Cup, inizierà alle ore 20:45. Il match di questa sera, tra l'altro, si potrà vedere su Bet365 a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati.

Everton-Mansfield, dove vedere la partita — Prima, gli appassionati di calcio inglese in Italia non avrebbero potuto vedere questa partita in modo semplice e sicuro. Ma ora ciò sarà possibile: l'incontro della Coppa di Lega inglese delle 20:45 che vedrà i Toffees protagonisti sarà visibile su Bet365. Dopo aver portato a termine i vari passaggi per l'iscrizione al sito, gli utenti avranno la possibilità di godersi il match di coppa senza costi aggiuntivi.

Come arrivano le due squadre alla sfida La prima novità dell'Everton riguarda lo stadio, visto che hanno detto addio allo storico Goodison Park per spostarsi all'Hill Dickinson Stadium. La squadra allenata da David Moyes ha effettuato diverse operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita: tra gli acquisti, vanno segnalati quelli di Dibling dal Southampton per 40.5 milioni di euro, Dewsbury-Hall dal Chelsea per quasi 28 milioni e l'arrivo di Jack Grealish in prestito dal Manchester City. I Toffees, nelle prime due partite di Premier League, hanno collezionato una sconfitta contro il Leeds United (1-0) ed una vittoria per 2-0 contro il Brighton grazie alle reti di Ndiaye e Garner, che hanno ricevuto l'assist da Grealish.

Il Mansfield gioca in League One, che sarebbe la terza divisione del calcio inglese. La squadra allenata da Nigel Clough ha approfittato della sessione di calciomercato per operare sia in entrata, come l'arrivo di Luke Bolton dal Wrexham di Ryan Reynolds, che in uscita. Dopo alcune amichevoli, i Cervi hanno iniziato il proprio campionato già ad inizio ed ora, dopo tre vittorie e due sconfitte, occupano la nona posizione in classifica con 9 punti. In questa nuova edizione della Carabao Cup, tra l'altro, il Mansfield ha già esordito vincendo 0-2 contro il Chesterfield grazie ai gol di Oates ed Evans.

Probabili formazioni — Per il match di stasera, l'Everton potrebbe fare un ampio turnover in vista della Premier. In Mansfield, per compiere un'impresa, potrebbe schierare la formazione titolare.

EVERTON (4-2-3-1): Travers; Coleman, Tarkowski, M. Keane, Aznou; Iroegbunam, Garner; Alcaraz, Armstrong, McNeil; Beto. All: Moyes

MANSFIELD (4-2-3-1): Roberts; Evans, Bowery, Sweeney, Cargill; Blake-Tracy, Lewis; Maris, Dickov, McAdam; Dwyer. All: Clough